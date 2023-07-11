Литовцы за три месяца оставили в Польше рекордное количество денег: побит пятилетний рекорд

"Литовцы чаще ездят в Польшу, чем поляки в Литву. И правильно, чего сюда ездить в наш "Северный Монако" с бешеными ценами? Лучше ехать в настоящий Монако – там хотя бы тепло. Из Литвы приезжали больше 1 млн. раз. Это значит – каждый третий литовец в течение трех месяцев мог ездить в Польшу. Мы оставили там больше 310 млн. злотых – это 66 млн. евро. Почему не празднуем этот пятилетний рекорд?