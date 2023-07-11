Литовцы за три месяца оставили в Польше рекордное количество денег: побит пятилетний рекорд

В первом квартале этого года литовцы потратили в Польше 310,4 млн. злотых (почти 70 млн. евро), сообщает Польское статистическое бюро.
Это огромная сумма, самая большая за последние 5 лет (сравнивали первый квартал каждого года). В 2022 г. в первом квартале литовцы потратили в Польше 242 млн. злотых (около 52,2 млн. евро), в 2021 г. – 170 млн. злотых (38,2 млн. евро), в 2020 г. – 268 млн. злотых (60,2 млн. евро), в 2019 г. – 282 млн. злотых (63,4 млн. евро).
В первые три месяца 2023 года литовцы пересекали границу с Польшей 1,15 млн. раз (в 2022 - 1,05 млн., 2021 г. – 0,75 млн., а в 2020 и 2019 г. – по 1,2 млн.).
Правда, 2021 г. был пандемическим.
В прошлом и в этом году не осталось никаких ограничений, поэтому число пересечений выросло.
Согласно данным польской статистики, большинство литовцев (3/4) тратят деньги в 30 км от границы с Литвой (на таком расстоянии находятся Сувалки и Сейны, куда люди обычно ездят за покупками). Согласно статистики, большинство людей, ездящих в Польшу, живут в 51 и более км от границы с Польшей, 1/4 – на расстоянии 30 км, остальные – в 31–50 км.
По подсчетам представителя Pricer.lt Пятраса Чепкаускаса, каждый третий литовец в течение трех месяцев мог ездить в Польшу.
"Литовцы чаще ездят в Польшу, чем поляки в Литву. И правильно, чего сюда ездить в наш "Северный Монако" с бешеными ценами? Лучше ехать в настоящий Монако – там хотя бы тепло. Из Литвы приезжали больше 1 млн. раз. Это значит – каждый третий литовец в течение трех месяцев мог ездить в Польшу. Мы оставили там больше 310 млн. злотых – это 66 млн. евро. Почему не празднуем этот пятилетний рекорд?
Кто-то скажет, что эти деньги оставили туристы. Да, несомненно. Только около 75% туристов заезжают не дальше 30 км на территорию Польши. До ближайших VynotekoBiedronKaufLidlTurgio", – писал эксперт.
Правда, больше всего денег в Польше оставляют не литовцы, а немцы (50%), украинцы (20%), чехи (13,6%), словаки (7,7%), литовцы (4,4%), белорусы (3,2%), россияне (2%).