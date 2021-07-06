Литовцы всего мира исполняют "Национальную песнь"

На данный момент во всем мире действуют 54 литовских общины, рассказала председатель Общины литовцев всего мира Даля Хенке.
Хенке сказала, что в традиционном исполнении "Национальной песни" участвуют не только литовцы, но и люди, которых судьба сблизила с нашей страной (например, студенты, которые учились в Литве).
Представитель Литовской общины в США Лорета Тимукене сказала, что "Национальную песнь" будут исполнять в десятках мест США. Поскольку 4 июля отмечали День независимости США, после "Национальной песни" исполнят и гимн США.
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