Литовцы все чаще выбирают активный отпуск

"Есть тенденция, наверное, уже после пандемии COVID-19, что мы долго оставались дома, насиделись и належались, поэтому, когда уезжаем в отпуск, нам хочется не только полежать у бассейна, но и совместить отдых со знакомством. Поэтому литовцы действительно выбирают активный отдых, и с каждым годом такой отдых становится все популярнее", - Elta сказал Р. Ширвинскас.

"Обычно это активное исследование крупных городов, таких как Рим, Барселона, Милан, Париж, Лондон и экскурсионные поездки. Если поездка на неделю и дольше, то люди активно ездят в горы. Это Карпаты в Словакии, далее Австрия, итальянские Альпы и португальский остров Мадейра. Есть даже путешественники, которые едут в Африку, чтобы покорить вершину Килиманджаро и тому подобное", - пояснил он.

Туроператор также отметил, что литовцы все чаще планируют свой отпуск самостоятельно. По его мнению, литовские путешественники все чаще сами планируют и организуют поездки, выбирая гостиницы, виды транспорта и маршруты.

"Мы видим, что путешественники становятся более самостоятельными. Например, они выезжают за границу с туроператорами, но далее сами занимаются запланированной деятельностью. И чем дальше, тем больше путешественников готовы к своим путешествиям, знают, зачем они сюда приехали, чего ожидать, что они здесь увидят. Люди стали уделять много времени как выбору качественного отеля, так и самой организации деятельности. Литовские туристы приезжают с готовыми листовками и картами, где отметили, где арендуют автомобиль, куда поедут, чем будут заниматься, что осмотрят и увидят", - сказал он.

Также, по его словам, меняется и то, как литовцы выбирают направления для путешествий, исходя из имеющихся у них финансов. По его словам, даже в период высокой инфляции люди предпочитают выбирать более качественные и интересные маршруты, пусть и более дорогие.

"Несмотря на то, что все дорожает, люди отказываются от самых дешевых вариантов и выбирают что-то более качественное. Потому что за столько лет мы уже побывали во многих странах мира, и некоторые путешественники хотят выбрать более интересные и эксклюзивные направления, такие как Черногория или Мадейра во время пандемии. Эта волна до сих пор не спала, желающие посетить эти направления есть, а количество рейсов только увеличивается. Также появились такие направления как Албания. И все эти направления – это те, где меньше литовцев побывало", - прокомментировал он.

Однако Р. Ширвинскас напоминает, что подавляющее большинство литовцев, отдыхающих за границей, по-прежнему выбирают поездки на отдых в Турцию, где они проводят не менее половины своего времени в отелях "все включено".

"Но это все-таки это поездка с целью отдыха, максимум половину своего времени люди уделяют острову или стране. А оставшуюся половину времени проводят в отеле, где все включено, с развлечениями и мероприятиями, потому что путешествуют с детьми и внуками, которых надолго в автомобиле не удержишь", - упомянул Р. Ширвинскас.

"Конечно, номер один всегда Турция. Например, в прошлом году 60 проц. литовцев отправлялись в Турцию, считая по всем направлениям. Более половины едут Турцию, и около 40 проц. выбирают другие места – Грецию, Болгарию, Албанию, Черногорию, Италию, Испанию и другие южноевропейские направления. Но абсолютная правда, что летом путешествуют на юг", - сказал он.

В 2022 г. путешествовали больше

По данным Государственного агентства данных, в четвертом квартале 2022 г. за границу из Литвы выезжали 353,7 тыс. жителей страны, что на 60,1 проц. больше, чем за тот же период 2021 г. Личные поездки составили 70,1 проц. всех поездок за границу, деловые поездки – 29,9 проц.

Больше всего путешествовали в Турцию (38,8 тыс., или 9,2 проц. всех поездок), Польшу (33,9 тыс., или 8 проц.), Латвию (31,6 тыс., или 7,5 проц.), Германию (30,5 тыс., или 7,2 проц.), Великобританию (28,1 тыс. или 6,7 проц.) и Беларусь (27,1 тыс. или 6,4 проц.).

По данным агентства, количество поездок за границу в четвертом квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. увеличилось на 58,5 проц., жители Литвы совершили в общей сложности 421,2 тыс. поездок. Согласно предоставленным данным, средняя продолжительность поездки составила 6,6 ночи, а один человек во время поездки потратил в среднем 517 евро.

В октябре-декабре 2022 г. туристы из Литвы, отправившиеся в зарубежные страны, потратили 217,8 млн. евро, что на 61,9 проц. больше, чем за тот же период годом ранее.