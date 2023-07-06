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Литва
Общество
06 июля 2023 г. 21:50
Литовцы во всем мире исполнили "Национальную песнь"
ru.DELFI.lt
6 июля в 21 ч. литовцы во всем мире исполнили "Национальную песнь".
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
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