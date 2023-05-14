"Вода суперская, сказочное ощущение, освежился. Выбираешься из воды и чувствуешь, что живешь", — рассказали Delfi Рамунас из Паланги и Арнас, ненадолго вернувшийся в Литву из Швейцарии.
По их словам, хотя температура воды достигает около 10 градусов, ноги не сводит.
"Мы закалены. Видите ли, стало больше людей, а это значит, что купальный сезон в Паланге в самом разгаре", — улыбнулись опрошенные мужчины.
На пляже Паланги уже работают предвестники начала летнего пляжного сезона - продавцы чебуреков.
"Горячие чебуреки, жареный хлеб!" — кричит торговец с сумкой, который ходит вокруг отдыхающих.
Посмотрите, как выглядят выходные в Паланге.
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