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В выходные на пляже Паланги по-летнему много людей: побережье Балтийского моря заполнено перегретыми отдыхающими, а некоторые из них смело освежаются в ледяной морской воде.
Lietuviai šiltų orų sezoną atidarė su trenksmu (Tomo Sakalausko nuotr.)
Lietuviai šiltų orų sezoną atidarė su trenksmu (Tomo Sakalausko nuotr.)

"Вода суперская, сказочное ощущение, освежился. Выбираешься из воды и чувствуешь, что живешь", — рассказали Delfi Рамунас из Паланги и Арнас, ненадолго вернувшийся в Литву из Швейцарии.

По их словам, хотя температура воды достигает около 10 градусов, ноги не сводит.

"Мы закалены. Видите ли, стало больше людей, а это значит, что купальный сезон в Паланге в самом разгаре", — улыбнулись опрошенные мужчины.

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На пляже Паланги уже работают предвестники начала летнего пляжного сезона - продавцы чебуреков.

"Горячие чебуреки, жареный хлеб!" — кричит торговец с сумкой, который ходит вокруг отдыхающих.

Посмотрите, как выглядят выходные в Паланге.

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