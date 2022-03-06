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Литовцы организации Blue/Yellow, которая оказывает поддержку украинским военным, пожертвовала 17 миллионов евро.
Литовцы помогающей украинским военным организации Blue/Yellow пожертвовали 17 миллионов евро
© AFP / Scanpix

"На данный момент в Украину уже прибыл грузовик с обмундированием, обувью, спальными мешками, бронежилетами, медицинскими средствами и т.д. В Украину также прибыли 20 внедорожников с вещами, необходимыми украинским военным", — сообщает организация в Facebook.

Blue/Yellow поддерживает украинских солдат, волонтеров и отряды территориальной обороны.

Также литовцы жертвуют другим неправительственным организациям, которые собирают помощь беженцам и пострадавшим от войны людям. Также в Украину была отправлена государственная медицинская помощь за 3.7 млн. евро.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, которая вызвала возмущение во всем мире. Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной.

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