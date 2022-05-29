Литовцы подарят Украине знаменитый беспилотник "Байрактар": собрали 5 млн евро

"Теперь мы точно можем праздновать", — сказал в прямом эфире инициатор кампании журналист Андрюс Тапинас.

Он также поблагодарил всех, кто внес свой вклад и пожертвовал деньги для этой цели.

Всего собрано более 5 миллионов 55,8 тысяч евро, сумма все еще растет. Эти деньги инициаторам акции удалось собрать за полтора дня.

Laisvės TV обещает передать собранные деньги Министерству обороны, представители которого на следующей неделе отправятся в Турцию для переговоров и подписания протокола о намерениях.

Украина уже более трех месяцев сражается с вторгшимися российскими войсками, но сталкивается с нехваткой оружия и призывает страны Запада передать его как можно больше.