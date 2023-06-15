Литовцы одобряют решение своих спортсменов отказаться от выступлений с россиянами и белорусами

Как показал опрос, наибольшую поддержку решению литовских спортсменов не участвовать в соревнованиях со спортсменами из стран-агрессоров выразили жители малых городов (поддержали 57 проц.), респонденты с высшим образованием (54 проц.), работники бюджетной сферы (54 проц.) и жители литовской национальности (49 проц.).
Решение спортсменов не соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами не поддерживают жители крупных городов (51 проц.), руководители (53 проц.) и работники частного сектора (49 проц.). Наибольшее несогласие с данным решением выражают жители нелитовской национальности (64 проц.).
Мужчины, по сравнению с женщинами (40 проц.), более склонны не соглашаться с таким решением (46 проц.).
Репрезентативный опрос населения Литвы провела компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу LRT.
Опрос проводился с 12 по 29 мая 2023 года. Было опрошено 1020 жителей Литвы (в возрасте 15–74 лет), исследование проводилось в 111 точках выборки. Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте 15-74 лет с разбивкой по полу, возрасту и типу поселения. Погрешность результатов не превышает 3,1 процентных пункта при доверительном интервале 95 проц.
ELTA напоминает, что в конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям на определенных условиях допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.
Среди условий МОК — строгий нейтралитет, соблюдение антидопингового кодекса и доказательство того, что спортсмен активно не поддерживает войну. Спортсмены из состава вооруженных сил России и Беларуси, как и команды обеих стран, не допускаются к участию в соревнованиях.
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