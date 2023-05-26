Литовцы обеспокоены: со счетов списывают деньги за услуги, которыми они не пользовались

В начале Delfi писал, как у жительницы Литвы, которая находилась за границей, со счета списали 75 евро. Выяснилось, что деньги ушли компании Bolt, хотя данные были подозрительными - непонятно была ли это сама компания или мошенники, прикрывающиеся именем компании.

Женщина уверяла, что не пользовалась никакими подобными услугами, находилась за границей, а данные ее банковской карты и счета не известны даже близким.

Спустя пару недель в редакцию Delfi обратился еще один читатель. Мужчина сказал, что у него произошла идентичная ситуация.

"В течение минуты сразу несколько платежей за услуги Bolt, которыми я не пользовался. Три раза по 30 евро", – рассказал Андрюс.

Правда, на этот раз история оказалась иной. По словам читателя, платежи были сделаны другим пользователем, но как это было возможно, компания не могла объяснить и утверждает, что, видимо, Андрюс сам дал свои данные другому человеку.

"Представители компании сказали, что видят - услуги купили с другого профиля, но использовали данные моей платежной карты. Но из-за закона о защите персональных данных, они ничего не могут сделать. Я сам виноват, что кому-то дал свои подключения. Но я именно ту банковскую карту нигде не использую, только для Bolt и Booking. Я стал искать информацию в интернете и нашел, что с Bolt было таких 5–6 случаев. Значит, это не первый раз", – сказал мужчина.

Глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс сказал, что постоянно бывают случаи, когда клиенты обращаются из-за платежей, которых они не делали, но в большинстве случаев удается выяснить, кто и когда платил за услуги на платформе Bolt.

"В последние месяцы не было какого-то роста подобных инцидентов. Мы всегда реагируем на такие жалобы, стараемся выяснить причины. К сожалению, свою кредитную карту контролирует только сам клиент. Клиенты могут подключиться к Bolt с таким количеством кредитных карт или других способов расчета, какое им требуется. Как и многие поставщики интернет-услуг, мы не ограничиваем выбор клиентов – это может быть и платеж с карты на имя другого человека. В тех случаях, когда картой разрешают пользоваться другим людям, мы рекомендуем после заказа стирать свои данные с чужого профиля", – советует Пацявичюс.

По его словам, чаще всего в таких случаях кредиткой пользуются близкие человека.

"Когда клиент обращается с вопросом неизвестных ему платежей, наши специалисты проверяют, для скольких профилей используется та же карта, на чье имя они зарегистрированы, что было заказано, куда доставлено. Даже если мы видим, что фамилии похожие, мы не можем передать данные профиля третьим лицам. В среднем у пользователей Bolt бывают указаны два способа расчета – второй принадлежит члену семьи или близкому человеку. Теоретически, это увеличивает возможность подобных случаев", – сказал Пацявичюс.

Он обратил внимание на то, что нередко выясняется, что картами родителей пользуются дети, несмотря на то, что приложением Bolt могут пользоваться только совершеннолетние. Правда, на платформе Bolt Food таких ограничений нет.

"Мы понимаем, что безопасность информации клиентов и партнеров очень важна, поэтому мы внедрили и применяем разные способы ее защиты. Bolt хранит и бережет данные клиентов с учетом требований сектора услуг подвоза, своего опыта и основными стандартами защиты персональных данных", – заметил Пацявичюс.