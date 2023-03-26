Литовцы не спешат отказываться от подорожавшего в кафе кофе

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Чашка кофе в кафе стоит несколько евро. Любители кофе говорят, что напиток подорожал, но пока цены посетителей кафе не отпугивают. Некоторые предприниматели говорят, что кофе дорожает, потому что выросли цены на сырье и электроэнергию, сообщает LNK.
Kava
Kava
© Shutterstock

Одна посетительница кафе сказала, что 10 лет назад кофе был в 2-3 раза дешевле. Однако она сказала, что из-за высоких цен не планирует реже ходить в кафе.

"На самом деле, нет, потому что нравится, хочется. Приходится чем-то другим жертвовать. 3,90 евро", – назвала она цену чашки кофе.

Глава компании Reitan Convenience Lithuania, которой принадлежит сеть Caffeine, Саулюс Жиленас сказал, что цена кофе в среднем - 3 евро.

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"Цена средней чашки кофе сейчас составляет 2,90 евро. Это средняя чашка лате или капучино, самого популярного сейчас кофе. Конечно, цены могут быть разные. Небольшая чашка стоит 2,30–2,50 евро. Большая, к примеру, с безлактозным молоком или с растительным молоком, стоит почти 4 евро. Цена варьирует, но в принципе она составляет в среднем 3 евро", – сказал он.

По словам Жиленаса, цены для покупателей выросли меньше, чем расходы компании.

"Сама цена у нас выросла в среднем на 8%, но это небольшая часть роста расходов, которые обуславливают цену напитка, – аренды, расходов на электричество и т.д.", – сказал Жиленас.

Он подчеркнул, что сильно подорожало молоко.

"Расходы на сырье, а особенно на молоко, повысились на 30%. В лате и капучино добавляют молоко", – сказал глава Reitan Convenience Lithuania.

По его словам, клиенты на цены не жалуются.

"Немного поднялись, но большой разницы, чтобы клиенты обратили на это внимание, в последнее время не было", – заверил Жиленас.

Одна из собеседниц сказала, что цены на кофе в Литве высокие.

"В последнее время кофе у нас стоит, как в Скандинавских странах, где, мне кажется, другой уровень жизни. Точно не скажу, но ощущение такое. Эспрессо везде стоит 1–1,50 евро, в Литве – больше 2 евро. Американо тоже около 2 евро", – сказала она.

Другой любитель кофе сказал, что на кофе в кафе тратит около 8 евро в день, но выпивает всего две чашки.

"Я несколько лет хожу, да подорожало на несколько центов, но я не очень обращаю на это внимание. Поскольку я работаю в основном, сидя в кафе, то бывают там практически каждый день. Одна-две чашки в день. Если одна 3,50–4 евро. До 7–8 евро в день", – назвал он свои расходы.

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