Литовцы не собираются откладывать на Рождество: некоторых популярных подарков в магазинах может и не остаться

Репрезентативный опрос показал, что рождественские подарки, купленные жителями, в этом году будут стоить в среднем 195 евро.

По сравнению с прошлым годом, большинство жителей (60%) потратят на подарки в этом году столько же, сколько и в прошлом году или даже больше. 29 процентов литовцев планируют тратить меньше денег на подарки. Чаще всего это жители, которые испытывают сильную финансовую незащищенность или считают, что экономический кризис коснется их лично.

Предприниматели, торгующие подарками, также говорят, что если литовцы и экономят, то уж точно не на подарки, а некоторые популярные товары могут даже закончиться к Рождеству.

Дарюс Маркаускас, один из менеджеров компании Baltic Ambition, которая управляет физическими и интернет-магазинами Dovanų šalis, уверяет Delfi, что поток покупателей не уменьшается, и каждый из них в настоящее время тратит в среднем больше, чем год назад. С одной стороны, стоимость покупательской корзины увеличивается из-за инфляции, которая также подняла цены на некоторые товары, но не только это — люди покупают даже больше более дорогих товаров.

По его словам, он также чувствует, что люди начинают больше ценить свое время, поэтому покупают не только подарки, но и сразу упаковывают в коробку или бумагу, поскольку самостоятельно этим заниматься не хотят.

Не видит стремления литовцев экономить и основатель и акционер Topo Grupė, управляющей магазинами Topo centras и Euronics Аурелиюс Рустейка. По его словам, сезон рождественских покупок только начинается, поэтому определенные выводы делать еще рано, но первое впечатление — этот год ничем не будет отличаться от предыдущих.

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Жители, которые чувствуют себя финансово защищенными или считают, что кризис окажет на них среднее влияние, планируют выделить на рождественские подарки такую ​​же сумму, как и в прошлом году. Те же, кто считает, что кризис окажет на них слабое влияние, намерены потратить на подарки большую сумму, чем в прошлом году.

По данным опроса, 21 процент населения думает о 2023 году более положительно, чем о 2022, 36 процентов думают, что следующий год будет таким же, как нынешний.

4 из 10 жителей Литвы отметили, что 2023 год будет для них хуже, чем текущий год. Такие мнения часто разделяли те, кто испытывает сильную финансовую незащищенность или думает, что экономический кризис коснется их лично.

60% жителей Литвы, планирующих купить рождественские подарки, намерены покупать их в обычных магазинах, 42% - в зарубежных или литовских интернет-магазинах. Среди физических магазинов выделяются торговые центры, где каждый четвертый житель Литвы будет искать подарки, а среди интернет-магазинов — те, которые находятся в Литве. В последнем чуть более трети намерены посмотреть или купить подарки.

46 процентов жителей, планирующих купить новогодние подарки, собираются приобрести их через целевые акции (“Черная пятница”, “Киберпонедельник” или по акции в конкретных магазинах). “Черную пятницу” планируют использовать в основном более молодая часть населения (18-34 года), а также представители трех крупнейших городов Литвы.