Литовцы не слышат предупреждений и едут в Беларусь: своими действиями Лукашенко нацелен на больший эффект

"Мне кажется, здесь сложно что-то сделать. Мы граждане свободной страны, было бы трудно ограничить их решение. Я думаю, что остается только то, чем занимается Александр Лукашенко, распространяя безоглядную пропаганду, а нашим гражданам нужно более четко разъяснять возникающие угрозы и риски", - сказал политик.

Р. Лопата поделился своим мнением о том, что такие решения обычно принимаются на основе экономической логики.

"Больше экономической логики, чем знаний о политике и геополитике. С одной стороны, можно понять людей. Но с другой стороны, надо бы как-то подробнее объяснить, что такое гражданин Литовской Республики. И в какой ситуации оказалась Литва и другие страны нашего региона", - сказал LNK член Сейма.

На вопрос, для чего белорусская разведка может использовать приезжающих в страну литовцев, депутат Сейма Р. Лопата ответил, что сказать сложно.

"Мы знаем цифры посещений, но не знаем более детальной картины - какие категории граждан нашей страны пересекают границу. Если здесь имеет место только пересечение границы, жители приграничных территорий, то сомневаюсь, что спецслужбы враждебных стран получат большую выгоду. Может быть, просто ради спортивного интереса.

Думаю, что А. Лукашенко стремится к большему эффекту - пообещав моментально предоставить гражданство Беларуси желающим. Я думаю, что пройдет определенный период времени, и даже если заявлений на получение гражданства фактически не будет, А. Лукашенко будет использовать это в пропагандистских и идеологических целях.

Будет объявлено, что такое-то и такое-то количество литовцев получили это гражданство, даже если это неправда", — представил один из возможных сценариев парламентарий.

По данным пограничников, в среднем в день через погранпереходы в Беларусь выезжает полторы тысячи граждан Литвы.