Литовцы на длинные выходные едут в Палангу: свободные места еще есть

В начале недели погода на взморье отдыхающих не баловала: было ветрено, дождливо и холодно, но в среду ситуация изменилась. Воздух прогрелся больше чем до 23 градусов, выглянуло солнце.
На длинные выходные в Палангу едет немало отдыхающих, поэтому подходящее жилье надо было поискать и в Паланге, и в Швянтои и в Ниде, да и цены поднялись, по сравнению с предыдущими выходными.
Жару в эти выходные у моря не обещают: до воскресенья в Паланге будет 20-21 градус, но на курорте ждет немало мероприятий.
В День коронации Миндаугаса, в 12:00 ч. начнется праздник-пикник "Позитивно". Праздник будет длиться 4 часа на аллее Графов Тышкевичей, 1.
Здесь вы найдете школу рыцарей, место чеканки монет, мастерскую по производству кожаных изделий. Дети с родителями смогут отчеканить монету по случаю 770-летнего юбилея Паланги, сплести кожаный браслет и вжиться в роль королей и королев. Для семей проведут эстафеты, пройдет пикник.
В 21 ч. по традиции вместе с литовцами всего мира в Паланге будут исполнять "Национальную песнь" в сквере Юрате и Каститиса, на горе Бирутес и в храме Вознесения Пресвятой Девы Марии.
6 июля состоится первый концерт XI международного музыкального фестиваля M.-K.Чурлёниса.
В среду вечером booking.com показывал, что на 6–9 июля в Паланге осталось всего 3% мест. Самый дешевый вариант - 145 евро на двоих, но жилье находится далеко от моря.
Еще есть варианты по 170–270 евро на двоих.