06 июля 2023 г. 07:38

Литовцы на длинные выходные едут в Палангу: свободные места еще есть

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Trečiadienį prieš Valstybės dieną į Palangą jau plūsta poilsiautojai, nuotr. Justina Asakavičiūtė
Trečiadienį prieš Valstybės dieną į Palangą jau plūsta poilsiautojai, nuotr. Justina Asakavičiūtė
Нечасто случается, когда, взяв один дополнительный выходной, получаешь четыре выходных, поэтому литовцы стараются воспользоваться такой возможностью. Со среды к морю едет немало отдыхающих. В Паланге их ждут различные мероприятия, да и погоду обещают приятную.

В начале недели погода на взморье отдыхающих не баловала: было ветрено, дождливо и холодно, но в среду ситуация изменилась. Воздух прогрелся больше чем до 23 градусов, выглянуло солнце.

На длинные выходные в Палангу едет немало отдыхающих, поэтому подходящее жилье надо было поискать и в Паланге, и в Швянтои и в Ниде, да и цены поднялись, по сравнению с предыдущими выходными.

Жару в эти выходные у моря не обещают: до воскресенья в Паланге будет 20-21 градус, но на курорте ждет немало мероприятий.

Trečiadienį prieš Valstybės dieną į Palangą jau plūsta poilsiautojai, nuotr. Justina Asakavičiūtė

В День коронации Миндаугаса, в 12:00 ч. начнется праздник-пикник "Позитивно". Праздник будет длиться 4 часа на аллее Графов Тышкевичей, 1.

Здесь вы найдете школу рыцарей, место чеканки монет, мастерскую по производству кожаных изделий. Дети с родителями смогут отчеканить монету по случаю 770-летнего юбилея Паланги, сплести кожаный браслет и вжиться в роль королей и королев. Для семей проведут эстафеты, пройдет пикник.

В 21 ч. по традиции вместе с литовцами всего мира в Паланге будут исполнять "Национальную песнь" в сквере Юрате и Каститиса, на горе Бирутес и в храме Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Trečiadienį prieš Valstybės dieną į Palangą jau plūsta poilsiautojai, nuotr. Justina Asakavičiūtė

6 июля состоится первый концерт XI международного музыкального фестиваля M.-K.Чурлёниса.

В среду вечером booking.com показывал, что на 6–9 июля в Паланге осталось всего 3% мест. Самый дешевый вариант - 145 евро на двоих, но жилье находится далеко от моря.

Еще есть варианты по 170–270 евро на двоих.

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