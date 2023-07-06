Литовцы на длинные выходные едут в Палангу: свободные места еще есть

В начале недели погода на взморье отдыхающих не баловала: было ветрено, дождливо и холодно, но в среду ситуация изменилась. Воздух прогрелся больше чем до 23 градусов, выглянуло солнце.

На длинные выходные в Палангу едет немало отдыхающих, поэтому подходящее жилье надо было поискать и в Паланге, и в Швянтои и в Ниде, да и цены поднялись, по сравнению с предыдущими выходными.

Жару в эти выходные у моря не обещают: до воскресенья в Паланге будет 20-21 градус, но на курорте ждет немало мероприятий.

В День коронации Миндаугаса, в 12:00 ч. начнется праздник-пикник "Позитивно". Праздник будет длиться 4 часа на аллее Графов Тышкевичей, 1.

Здесь вы найдете школу рыцарей, место чеканки монет, мастерскую по производству кожаных изделий. Дети с родителями смогут отчеканить монету по случаю 770-летнего юбилея Паланги, сплести кожаный браслет и вжиться в роль королей и королев. Для семей проведут эстафеты, пройдет пикник.