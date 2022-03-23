Литовцы массово скупают золото, экономист предупреждает об опасности

"Новости" LNK сообщает, что даже новые посылки раскупают в течение нескольких часов, а из-за роста спроса на золото в других странах, появились сбои в доставке.
Однако экономисты называют золото валютой страха. Это надежный способ сохранения средств, но тем, кто надеется разбогатеть на нынешней ситуации, это вряд ли удастся.
"Например, слиточек в 100 г – сейчас стоит 5826 евро", – сказал торговец. Такой кусочек золота, умещающийся на ладони сейчас - самая желанная инвестиция.
Жильвинас Лешкявичюс – глава одной инвестиционной компании, торгующей золотом. Он шутит, говоря, что в Литве началась настоящая "золотая лихорадка".
"В этом году мы продаем больше 100 кг золота и 600 кг серебря в месяц", – сказал глава Florinus.lt Лешкявичюс. 1 г золота стоит чуть больше 56 евро.
Жители стали менять деньги на золото после инвазии России в Украину.
"Есть такой бум, золото мы продаем еще до того, как его привозят в Литву. Люди бронируют заранее, только бы получить", – сказал Лешкявичюс, заметив, что продажи золота с начала войны в Украине выросли в 6 раз.
Его слова подтвердили также главы других инвестиционных компаний, торгующих золотом.
"На 60% точно, а может и больше. Я еще не считал, не смотрел статистику, но это значительный рост. Как отрезано, в четверг началась инвазия, и пошли", – сказала представитель Nacionalinis aukso bankаs Юргита Лунскуте.
"Интерес к золоту - как к монетам, так и к слиткам, вырос. Это особенно почувствовали в первые недели марта, когда люди стали активно интересоваться ситуацией. Все, что было на складах, быстро продали", – сказал представитель Литовского монетного двора Линас Вейкалас.
Одна из самых популярных монет – Buffalo из США. Ее стоимость 2000 евро. Жители боятся инфляции, поэтому скупают все.
"Покупают от 1 грамма до килограмма. Одному хоть 10 г хочется, а другому и килограмма кажется мало", – сказала Линскуте.
"Люди покупают, что остается, делают заказы, получают их. Если кто-то не хочет ждать а хочет купить на месте, берет и монеты и слитки - и большие, и маленькие", – сказал Лешкявичюс.
Компания отмечает, что такой спрос удовлетворить непросто.
"Серьезные проблемы с логистикой, срок выполнения заказов вырос с 1 до 3 недель, спрос вырос не только в Литве, но и во всей Европе", – сказал Вейкалас.
Экономисты называют золото валютой страха, поскольку интерес к нему растет во время кризисов. Активность на этом рынке наблюдалась и в начале пандемии.
"Если те, кто покупает золото, думают, что сейчас хорошее время для покупки, что золото подорожает из-за военного конфликта, инфляции, то могут просчитаться. Нет никаких гарантий, что золото подорожает", – сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.
По его словам, цена на золото подвержена сильным колебаниям, а иногда зависит и от политических решений.
"Те кто сейчас покупает, могут покупать только для того, чтобы чувствовали себя спокойнее, чтобы им лучше спалось", – сказал Мачюлис.
К примеру, Reuters сообщает, что на прошлой неделе, когда Владимир Путин заговорил о том, что в переговорах с Украиной видны положительные перемены, цена на золото стала падать.
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