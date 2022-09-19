Литовцы готовятся к тяжелой зиме: откладывают деньги, но сбережения скоро начнут таять

В начале 2022 года вклады в банках составили 20,3 млрд. евро. Первые три месяца они сокращались, это объясняли ростом инфляции и упразднением связанных с ковидом ограничений, а также войной в Украине. В апреле, когда сбережения стали расти, говорили, что жители стали возвращать деньки в банки, поскольку Украина держится в войне с Россией.

В мае и июне сбережения росли, несмотря на высокую инфляцию (увеличились до 20,17 млрд. евро).

По последним данным ЦБ Литвы, в июле сбережения продолжали расти и составили 20,29 млрд. евро.

Экономист Александр Изгородин сказал: "Появилось много негативных новостей о растущих ценах, о решении России прекратить поставки газа в Европу, о приближении энергетического кризиса, о высоких ценах за отопление и электричество, все это напугало людей, они перестали тратить деньги. Это значит, что у потребителей есть деньги, несмотря на инфляцию, поскольку в данном случае люди решили их откладывать, не тратить, готовиться к тяжелой зиме".

Что касается снижения показателей розничной торговли, экономист подчеркнул, что это последствие того, что жители стали экономить.

"Удивляет то, что в Литве у нас наблюдается падение в сфере розничной торговли продуктами, это последствие экономии и неопределенности, которую испытывают жители, похоже люди стали экономить даже на еде. То есть люди покупают меньше продуктов не первой необходимости, без которых временно можно прожить. Что касается электроники, бытовых приборов, то и тут несколько месяцев подряд наблюдается спад, люди отказываются от того, без чего временно можно жить", – сказал он.

Представитель ЦБ Вайдотас Шумскис сказал, что основная причина того, что, несмотря на высокую инфляцию, сбережения у жителей растут - это повышение доходов.

"В первой половине 2022 г. число занятых жителей Литвы достигло невиданных с 2008 года высот: работали больше 1,4 млн. жителей страны. За год число занятых выросло на 5,6%. Быстро росла и зарплата – во втором квартале 2022 г. средняя зарплата в стране была на 12,3% выше, чем год назад", – пояснил он.

В Литве выросло число жителей, у которых зарплаты были больше средней.

Больше 1000 евро "на руки" зарабатывали 470 000 жителей Литвы – на 23,2% больше, чем год назад.

Изгородин также отметил, что жителям удавалось откладывать деньги, благодаря росту зарплат.

Экономист заметил, что с середины осени сбережения жителей начнут сокращаться.

"К сожалению, снижение будет связано с объективными причинами. В октябре начнется отопительный сезон. С октября по март жители будут больше тратить на отопление. Была также информация о подорожании воды, реальность такова, что сбережения начнут таять", – пояснил Изгородин.

По его словам, ухудшится и ситуация на рынке труда. "Подчеркиваю, она серьезно ухудшится, очень серьезно. Наш рынок труда как и экономика индустриальный, самый большой работодатель в частном секторе - промышленность, там работают 22% всех занятых.

С октября мы увидим, что все больше компаний останавливают свою деятельность, значит, будут увольнения", – сказал экономист.