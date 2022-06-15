Литовцы ездят в Беларусь за дешевым горючим и сигаретами, к чему это приведет

Представители департамента сказали Delfi, что поток машин в Беларусь из Литвы вырос в 5 раз, когда Беларусь ввела безвиз для граждан ЕС.

Жители ездят в Беларусь за дешевым горючим и сигаретами.

"Мы спрашиваем у жителей, с какой целью они ездили в соседнюю страну, они обычно нам так отвечают. В редких случаях навещают родственников, обычно едут за покупками, горючим и сигаретами", – сказала представитель таможни.

На минувшей неделе во вторник в Лаворишкес проверили 638 въезжавших из Беларуси автомобиля, в апреле за день их было 136. По данным на 6 ч. 13 июня, в Шальчининкай за сутки границу пересекают 475 легковушек из Беларуси. Представители таможни говорят, что обычно въезжающие везут стандартную "корзину белорусских товаров".

"Это продукты, сигареты и др., а также горючее", – заметили представители таможни. Кроме того, отмечают, что на границе увеличились очереди грузовиков.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заверил, что эта тенденция наблюдается не первый год.

"Курево - отдельная тема. Ни для кого не секрет, что Беларусь экспортирует большую часть своих сигарет, но в статистике экспорта их нет, поскольку это контрабандный товар. Можно сказать, что это оружие экономической войны, с которым Литва не справляется. Камень в наш огород. Это масштабная перевозка контрабанды. Везут вагонами, грузовиками и т.д. Сейчас контрабандных сигарет задерживают больше, чем 5 лет назад, по этой причине Литва лишается большого количества денег, а Беларусь, увидев, что поездов стало меньше, объявила акцию - приезжайте сами за сигаретами.

Я думаю, непростая ситуация и с горючим, тут тоже нужно больше внимания", – сказал он, заметив, что это представляет угрозу экономике Литвы.

"Конечно, мы должны быть сознательными, не ездить, с другой стороны, можно принять какие-то меры, чтобы не ездили. Позиция Беларуси понятна, ведь, когда валюты не хватает, хочется смягчить влияние санкций. Когда люди приезжают и покупают, страна получает валюту, влияние санкций уменьшается, за валюту, Беларусь может что-то покупать в других странах, включая оружие", – сказал экономист.

"В последнее время многие тычут пальцами в Германию, покупающую у России газ, но и мы не святы", – заметил Маурицас.

Экономист Александр Изгородин сказал, что такие поездки - однократное явление, а не массовое. По его словам, в апреле фиксировали двузначный рост розничной торговли, это значит, что жители Литвы охотно тратят деньги.

"Мне кажется, большая часть жителей неплохо справляется с ростом инфляции. Конечно, есть и те, кто ищет альтернативу, но и меньшинство", – считает он.

Он прибавил, что люди едут в Беларусь и видят, что для поездки нужно время и другие ресурсы.

"Возможно, это больше касается жителей приграничных районов, но не тех, кто живет в центре страны", – сказал Изгородин.

"Сейчас бюджет России зависит от продаж нефти и газа, поэтому наш вклад небольшой, но в любом случае жители перед поездкой должны подумать, что они потенциально укрепляют Беларусь, ее бюджет, устойчивость к акциям", – продолжил он.