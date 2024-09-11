2024.09.11 12:22

Литовцы чаще всего превышают скорость среди водителей стран Балтии

 
ELTA
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среди водителей стран Балтии чаще всего скорость превышают литовцы
среди водителей стран Балтии чаще всего скорость превышают литовцы
ФОТО: MakDill | Shutterstock

Результаты проведенного исследования показывают, что среди водителей стран Балтии чаще всего скорость превышают литовцы. 76 проц. соотечественников признались, что совершают такие проступки на дороге.

Эстонцы находятся на втором месте, отставая на 2 проц., а реже всего скорость превышают латвийцы. Такие лица составляют 67 проц.

Хотя доля превышающих скорость эстонцев мало чем отличается от доли литовцев, согласно исследованию, они водят машину более ответственно. 84 проц. эстонцев указали, что превышают скорость не более чем на 10 км/ч, тогда как 34 проц. литовцев и 37 проц. латвийцев признали, что превышают скорость и на 20 км/ч.

Результаты исследования показывают, что хотя литовцы и склонны ездить быстрее, почти половина из них ни разу в жизни не получала штрафа за это правонарушение. Тогда как каждый десятый эстонец указал, что получал штраф за превышение скорости более 3 раз.

В Литве за превышениями скорости полиция следит с помощью мобильных радаров. В конце августа на дороге Каунас–Мариямполе–Сувалки, автомобиль Mercedes-Benz, мчался на скорости 200 км/ч, при допустимой скорости 90 км/ч.

Опрос жителей Литвы, Латвии и Эстонии был проведен в июне этого года исследовательской компанией Norstat по инициативе страховой компании ERGO. В ходе него онлайн были опрошены 3 002 жителя стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

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