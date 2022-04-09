Энтузиаст этого дела Рамунас рассказал, что рога меняют все оленьи – лоси, олени, лани, косули. Лоси сбрасывают рога с конца октября по декабрь. Осенью сбрасывают рога и косули. Весной, примерно в начале апреля, завершается период сбрасывания рогов оленями. Лани сбрасывают рога в мае.

Рамунас сказал, что ценность рогов зависит от разных факторов: размера, формы, использования. Самые ценные - рога лося, из них можно делать, например, рукояти ножей. Рога оленя отличаются привлекательностью.

Elniniai žvėrys ir ragai © Ramūno nuotr.

По словам мужчины, рога используют для производства мебели, столовых приборов, торшеров.

Рамунас сказал, что для того, чтобы найти рога, надо знать, где живут животные, где они гуляют. Найти рога можно в разное время года.

В группе на фейсбуке Ragų ieškojimas 2022 жители делятся своими находками, видно, что этой весной "охота" на рога удачная.

Андрюс рассказал, что проводит в лесу много времени, а найденные трофеи использует для реализации своих творческих задумок. В этом году он нашел рога на черепе животного.

Ragai © Gitanos nuotr.

Участники группы рассказали, что стараются идти по следам зверей, а многие находят рога прямо в полях около лесов и на опушках.

Для многих поиск рогов - просто развлечение, для других - заработок. В интернете есть объявление: рога покупают по 20-23 евро за 1 кг.

Один из скупщиков сказал, что люди находят рога круглый год. По его словам, одни за сезон находят 100 кг, другие – 20 кг. Заработать можно, а сейчас наблюдается даже своеобразная "лихорадка".

"Я слышал, что есть люди, которые даже берут отпуск. В прошлом году на этой почве начался массовый психоз", – сказал собеседник.

Ragai © Ramūno nuotr.

По его словам, литовцы ездят за рогами и в Латвию, потому что там больше лесов. Скупщик рассказал, что самые дорогие рога - оленьи.

Трофейные красивые рога вешают на стены, а из других делают пуговицы, картины, ручки, украшения.

За сезон, по словам скупщика, один человек заработал на рогах 2000 евро. На поиски у него ушел примерно месяц.