Литовцы активно ищут авиарейсы в соседних странах, из Литвы летать дорого

24% респондентов сказали, что полеты из Литвы стоят дорого, поэтому они с большим удовольствием выбирают перелеты из соседних стран (251 голос). Еще 17% (179 голосов) сказали, что билеты очень дорогие, поэтому они вообще не летают.
20% респондентов (213 голосов) сказали, что находят дешевые рейсы, билеты им не кажутся дорогими. Еще 16% (165 голосов) покупают билеты по той цене, по какой находят. Им билеты в Литве не кажутся дорогими.
22% (233 голоса) сказали, что это неактуальный вопрос.
В опросе участвовал 1041 читатель. Опрос проводили с 27 по 31 мая.