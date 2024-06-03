2024.06.03 07:20

Литовцы активно ищут авиарейсы в соседних странах, из Литвы летать дорого

 
ru.DELFI.lt
Išaugusį žmonių sąmoningumą rodo ir kelis kartus padidėjusios papildomų draudimų apimtys
Išaugusį žmonių sąmoningumą rodo ir kelis kartus padidėjusios papildomų draudimų apimtys
ФОТО: Shutterstock

Не секрет, что Литва - одна из немногих стран ЕС, в которых нет национальной авиакомпании. Это одна из причин, по которым полеты из Литвы стоят дороже, чем из Польши или Латвии. Люди все чаще жалуются на дорогие билеты в летний сезон. Портал MadeinVilnius.lt решил узнать мнение читателей по этому вопросу.

24% респондентов сказали, что полеты из Литвы стоят дорого, поэтому они с большим удовольствием выбирают перелеты из соседних стран (251 голос). Еще 17% (179 голосов) сказали, что билеты очень дорогие, поэтому они вообще не летают.

20% респондентов (213 голосов) сказали, что находят дешевые рейсы, билеты им не кажутся дорогими. Еще 16% (165 голосов) покупают билеты по той цене, по какой находят. Им билеты в Литве не кажутся дорогими.

22% (233 голоса) сказали, что это неактуальный вопрос.

В опросе участвовал 1041 читатель. Опрос проводили с 27 по 31 мая.

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