Литовцы активно ищут авиарейсы в соседних странах, из Литвы летать дорого

Не секрет, что Литва - одна из немногих стран ЕС, в которых нет национальной авиакомпании. Это одна из причин, по которым полеты из Литвы стоят дороже, чем из Польши или Латвии. Люди все чаще жалуются на дорогие билеты в летний сезон. Портал MadeinVilnius.lt решил узнать мнение читателей по этому вопросу.