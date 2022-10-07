Литовцу с ВНЖ в России принесли повестку: "будут ходить, пока не застанут дома"

Гражданину Литвы Эдагарасу Бачюлису принесли повестку домой вчера вечером. Его жене вручили бумагу и сообщили, что "будут ходить, пока не застанут его дома", пишет телеграм-канал "Мобилизация".

"На повестку пока не понимаю, как ответить. Уезжать из России не собираюсь. Попробую обратиться в посольство Литвы, но как оно мне поможет? Скажут возвращаться в Литву, а я не хочу, здесь у меня семья", — сказал мужчина.

Бачюлис живет в России с начала нулевых, в 2016 году оформил ВНЖ. По закону, иностранцы служат в российской армии только как добровольцы.

"У меня в России бизнес, семья, дети. Больше половины жизни, мне 33 года, прожил здесь", – рассказал изданию Readovka Эдуард.

В России литовец живет с 2001 года, окончил здесь спортивную школу, периодически возвращался на Родину по семейным обстоятельствам.