Литовцу с ВНЖ в России принесли повестку: "будут ходить, пока не застанут дома"

Гражданину Литвы Эдагарасу Бачюлису принесли повестку домой вчера вечером. Его жене вручили бумагу и сообщили, что "будут ходить, пока не застанут его дома", пишет телеграм-канал "Мобилизация".
"На повестку пока не понимаю, как ответить. Уезжать из России не собираюсь. Попробую обратиться в посольство Литвы, но как оно мне поможет? Скажут возвращаться в Литву, а я не хочу, здесь у меня семья", — сказал мужчина.
Бачюлис живет в России с начала нулевых, в 2016 году оформил ВНЖ. По закону, иностранцы служат в российской армии только как добровольцы.
"У меня в России бизнес, семья, дети. Больше половины жизни, мне 33 года, прожил здесь", – рассказал изданию Readovka Эдуард.
В России литовец живет с 2001 года, окончил здесь спортивную школу, периодически возвращался на Родину по семейным обстоятельствам.
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