Litgrid: из-за похолодания на прошлой неделе в Литве рекордно выросло потребление электроэнергии

20-26 ноября средняя недельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 21% – с 104 евро/МВтч до 126 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию изменилась так же, как и в Литве.

"На фоне еще большего похолодания, потребление электроэнергии выросло до рекордного уровня. На прошлой неделе мы потребили больше всего электроэнергии в этом году — целых 262 ГВтч. Последний раз такое большое количество электроэнергии за неделю в Литве потреблялось в феврале 2022 года. И к 9 часам утра в четверг мы достигли максимального почасового потребления в этом году – 1986 МВт. По мере роста спроса тепловые электростанции производят все больше, растет и цена на электроэнергию", - сказал руководитель стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.