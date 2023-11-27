Litgrid: из-за похолодания на прошлой неделе в Литве рекордно выросло потребление электроэнергии

20-26 ноября средняя недельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 21% – с 104 евро/МВтч до 126 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию изменилась так же, как и в Литве.
"На фоне еще большего похолодания, потребление электроэнергии выросло до рекордного уровня. На прошлой неделе мы потребили больше всего электроэнергии в этом году — целых 262 ГВтч. Последний раз такое большое количество электроэнергии за неделю в Литве потреблялось в феврале 2022 года. И к 9 часам утра в четверг мы достигли максимального почасового потребления в этом году – 1986 МВт. По мере роста спроса тепловые электростанции производят все больше, растет и цена на электроэнергию", - сказал руководитель стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
"Кроме того, в минувшую пятницу в Финляндии сложилась уникальная ситуация. Среднесуточная цена была отрицательной: 203 евро/МВтч, а почасовая цена за полдня составила даже -500 евро/МВтч. Столь низкие цены произошли из-за ошибки в системе одного участника рынка. В результате поставщик каждый час продавал на бирже NordPool в среднем 5,8 ГВтч энергии, хотя такой мощности у него нет. С одной стороны, потребители могли пошутить по поводу отрицательных цен на электроэнергию в "Черную пятницу", с другой стороны, большие потери понес не только тот поставщик, который допустил ошибку, но и большинство других участников энергорынка Северной Европы ", – добавил Лютаурас Варанавичюс.
По данным Litgrid, потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 6% – с 248 ГВтч до 262 ГВтч.
В Литве местные электростанции обеспечили 38 проц. потребления электроэнергии в стране. Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 100 ГВтч электроэнергии – на 43% больше, чем на предыдущей неделе, когда внутреннее производство достигло 70 ГВтч.