2024.07.05 15:53

Лисички в Литве скупают по такой низкой цене, что сдавать их невыгодно

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Voveraitės
Voveraitės
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В социальных сетях грибники с июня делятся фотографиями с корзинами лисичек. Одни продают их литрами, другие - килограммами. В местах скупки грибов за лисички дают в два раза меньше, чем просят грибники в социальных сетях. По словам главы Литовской ассоциации предпринимателей, скупающих грибы и лесные ягоды, грибы дешевеют, потому что люди редко их покупают и едят.

Литр лисичек обычно продают за 4-6 евро, килограмм – за 8-12 евро. Сначала грибы были дороже, сейчас цены снизились – есть грибники, продающие литр за 3 евро. Скупщики платят 4 евро за килограмм.

Аста из Зарасайского района сказала, что в их краях грибов немного.

„У нас в этом году почти не было дождей, поэтому гробов мало. Люди сдают лисички, получают за них 4 евро за кг. Приносят немного, по пару килограммов. Раньше приносили по 10-12 кг, сейчас такого уже нет“, – сказала женщина.

По ее словам раньше грибы скупали по 5 евро за кг, сейчас по 4, позже цена снижается до 2 евро. Осенью грибов бывает больше, вот и цены падают.

Voveraitės

Аста сказала, что сама сдавала грибы только при лите, сейчас это невыгодно.

„Этот килограмм надо набрать. 10 литровое ведро - это всего 3 кг, так за 12 евро отдать ведро невыгодно. Быстро не наберешь, надо походить.

У нас сейчас нет таких лесов, где можно быстро набрать много грибов. Раньше и по 3 ведра набирали, сейчас все вырубили, много грибов не растет. Очень плохо обстоят дела с лесами сейчас“, – заметила женщина.

По ее словам, грибники ждут боровиков, на которых можно больше заработать в скупках.

Глава ассоциации Виргиниюс Варанавичюс сказал Delfi, что сейчас стало суше, поэтому и лисичек в лесах меньше.

Поскольку лисички сейчас растут по всей Европе и у соседей, цена на них составляет 4-5 евро за кг.

Он заметил, что с каждым годом грибы дешевеют все больше.

Voveraitės

„В Европе потребность в грибах снижается, особенно небольшой спрос на свежие грибы. Люди старого поколения, немцы, французы, которые любили лисички, ушли, а чем питается молодежь, вы знаете“, – заметил Варанавичюс.

Он сказал, что в скупку грибов приносят немного. На вопрос, может людям невыгодно их сдавать, если они могут продать грибы по 8-12 евро за кг, Варанавичюс ответил, что совсем не значит, что кто-то эти грибы покупает.

„Я уже несколько лет говорю об этом – в Литве немногие люди едят грибы. У нас простые традиции. Для большинства это отдых - наберут для себя грибов, и все. Второй момент, людей стало меньше, как тех, кто ходит в лес, так и тех, кто сдает грибы… Ведь потом грибы надо подготовить к приготовлению, почистить, вымыть, отварить“, – сказал Варанавичюс.

Глава компании Grybora, которая работает в Швенченисе, Дайнюс Балкявичюс сказал, что пока сезон лисичек не начался. Ранние лисички он скупает в небольшом количестве.

„Сейчас стояла жара, нужен дождь. Если пройдут хорошие дожди, нормальный сезон начнется с середины июля. За первые лисички платили по 8-9 евро, но мы с небольшим количеством и рынком не работаем“, – сказал собеседник.

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