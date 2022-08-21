Лишать гражданства за нелояльность к Литве. Эксперты оценили предложения депутатов Сейма

Контекст

После того, как литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас решили принять участие в российском ледовом шоу, которое организовала Татьяна Навка – жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, возник общественный резонанс. Президент Гитанас Науседа лишил их госнаград, а также призвал внести поправки в действующее законодательство, которые позволили бы лишать гражданства тех, кто получил его в порядке исключения. Дробязко как раз тот случай – она стала подданной Литвы в 1993 году за спортивные заслуги.

Реакция законодателей не заставила себя долго ждать. 10 августа три депутата-консерватора, включая главу комитета Сейма по вопросам права и правопорядка Стасиса Шедбараса, подготовили поправки к Закону о гражданстве. Они позволят лишать гражданства тех, кто получил его в порядке исключения, за поддержку государства-агрессора (конкретные страны не упомянуты – Прим.) и (или) тех стран, которые несут угрозу Литовской Республике и ее союзникам. Также консерваторы хотели бы оставить за властью право лишать паспортов упомянутых лиц в том случае, если они "унизили имя Литвы".

Однако некоторым и этого показалось мало. Так, староста парламентской фракции правящей партии Движение либералов Эугениюс Гентвилас и вице-спикер Сейма Юргис Разма, член правящей консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО – ХДЛ), хотели бы найти возможности лишать гражданства и тех, у кого оно единственное, то есть коренных литовцев. Предложение прозвучало в контексте обсуждений деятельности так называемой "группы Альгирдаса Палецкиса" – опального политика, который недавно был осужден за шпионаж в пользу РФ.

Депутаты считают, что у людей можно и нужно отнимать гражданство за "нелояльность" или же в том случае, если они "клевещут на Литву". По крайней мере, в СМИ прозвучали именно такие формулировки. Заявления политиков растиражировали канал LNK и газета Kauno diena. В материале подчеркивается, что позицию коллег разделяет член комитета Сейма по нацбезопасности и обороне, экс-командарм Арвидас Поцюс. В МВД к инициативе отнеслись серьезно и даже "начали консультации с экспертами по конституционному праву".

Лишать нельзя сохранить

Сам Гентвилас в разговоре с ru.Delfi.lt дал понять, что он бы не лишал гражданства ни Дробязко, ни Ванагаса, ни певицу Петриките, участвовавшую в конкурсе "Славянский базар", но в остальном от своих слов не отказывается.

"Я предлагаю, чтобы гражданство отнималось только из-за политической деятельности, направленной против государства, – говорит он. –Вопрос об отъеме гражданства должен рассматриваться лишь тогда, когда это откровенно политическая деятельность. Например, когда речь идет об ассоциации Палецкиса. <...> Я хотел бы, чтобы появились основания для лишения гражданства. В действующем законе предусмотрено шесть пунктов, когда человек может лишиться литовского гражданства, но мог бы появиться и дополнительный – в том случае [лишать гражданства], если гражданин сознательно занимается политической деятельностью, направленной против Литвы и ее национальных интересов".

В то же время депутат признает, что воплотить в жизнь его предложение будет очень непросто из-за международных обязательств, но оценить такую возможность стоит.

"Возможно (если лишить человека единственного гражданства не получится – Прим.), могут появиться другие ограничения гражданских прав", – поразмышлял вслух глава фракции либералов.

"Вы серьезно?"

Декан факультета права Университета Витаутаса Великого, бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, когда мы попросили его дать юридическую оценку инициативе народных избранников, сначала удивился тому, что такие идеи могут звучать из уст депутатов публично.

"Лишать единственного гражданства за клевету против Литвы? Вы серьезно? Если коротко, я оцениваю это как политический популизм. <...> Популисты никогда не дружат с верховенством права, они не обращают внимания на правовые аспекты. Сто раз проговаривалось, что людей нельзя оставлять без единственного гражданства – это норма международного права. Есть соответствующая Конвенция ООН о сокращении безгражданства. Это было бы нарушением международного права", – сказал профессор.

Сейм Литвы ратифицировал конвенцию в 2013 году. Одна из статей этого документа гласит: "Никакое Договаривающееся Государство не может лишить никакое лицо или группу лиц их гражданства по расовым, этническим, религиозным или политическим основаниям".

С другой стороны, Дайнюс Жалимас говорит, что понимает контекст, в котором прозвучало это предложение, однако если власть хочет наказать тех, чье сотрудничество с террористическими государствами и режимами доказано, существуют и другие механизмы. Действующее законодательство это позволяет.

"Что касается лишения единственного гражданства, у нас в стране много людей, про которых можно сказать, что они клевещут на Литву. Далеко за примерами ходить не нужно – та же ассоциация Палецкиса. Но что же мы будем у всех них отбирать гражданство? Это будет похоже на меры, применявшиеся в СССР. С другой стороны, нужно проговорить очевидную вещь и смириться с тем фактом, что недовольство граждан властью не означает, что они действуют против Литвы", – указал профессор.

"Например, я считаю, что действия нынешних властей в контексте кризиса цен на электроэнергию свидетельствуют о полной недееспособности государства. Страна управляется какими-то алгоритмами биржи, но не министрами. Может, за такую оценку тоже нужно отнимать гражданство? Это считается клеветой против Литвы?", – сыронизировал Дайнюс Жалимас.

Эхо холодной войны

Политолог Анджей Пукшто также скептически воспринял идеи, озвученные Поцюсом, Размой и Гентвиласом. Он не слышал о том, чтобы другие европейские страны применяли столь жесткие санкции в отношении своих граждан, зато знает, что к таким методам прибегали нацисты и советские функционеры.

Andžejus Pukšto © DELFI / Laimonas Jankauskas

"Думаю, что это перебор, и это очевидно. Мне кажется, что в XXI веке нельзя использовать методы холодной войны. Во-первых, они устарели. Во-вторых, эти практики не принесут никакого результата. Если цель наших парламентариев – укрепление безопасности и гражданского общества, такие методы не помогут. Знаю, что такие меры применялись в межвоенное время, в нацистской Германии и в Советском Союзе. Яркий пример – лишение гражданства поэта Томаса Венцлова и диссидента Владимира Буковского. Нельзя возвращаться в прошлое. Эти меры приведут к обратному эффекту", – констатировал собеседник.

Человек и закон

В настоящий момент закон гласит, что гражданство Литовской Республики утрачивается:

1) вследствие отказа от гражданства Литовской Республики;

2) вследствие приобретения гражданства другого государства, за исключением предусмотренных в настоящем Законе случаев;

3) на установленных международными договорами Литовской Республики основаниях;

4) если гражданин Литовской Республики служит на военной службе другого государства без разрешения правительства Литовской Республики;

5) если гражданство Литовской Республики получено вследствие представления подложных документов или иным обманным путем;

6) в случае выявления указанных в статье 22 настоящего Закона обстоятельств, вследствие которых в отношении данного лица не могли быть осуществлены прием в гражданство, восстановление в гражданстве или возврат гражданства Литовской Республики.