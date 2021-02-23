Лидеры ЕС одобряют усилия по обеспечению стран Восточного партнерства вакцинами

Этот вопрос в понедельник обсуждался на подготовительной сессии Совета руководителей ЕС, в которой приняли участие представители Болгарии, Мальты, Литвы, Хорватии, Нидерландов и Швеции.

Во время удаленной встречи главы государств выразили надежду на то, что ведомства ЕС и далее будут демонстрировать конструктивную и твердую позицию на переговорах об обеспечении вакцинами с их производителями.

По информации администрации президента Литвы, отмечались важность соблюдения сроков поставок и обмен информацией.

Также обсуждались меры по предотвращению распространения мутаций вируса в ЕС. Лидеры подчеркнули важность слаженного функционирования общего рынка, обеспечения передвижения товаров и услуг.

Вопрос вакцин от COVID-19 с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем в понедельник обсуждала и премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Борьба с пандемией, приобретение вакцины, скорость вакцинирования – основные приоритеты повестки работы правительства. Нынешний вызов – мутации, необходимо вакцинировать как можно больше и как можно быстрее, а долгосрочный вызов – поддержание коллективного иммунитета", – отметила в пресс-релизе глава правительства.

"Поскольку поставки вакцин все еще нестабильны, важно создание механизма помощи соседям ЕС, а также странам Восточного партнерства", – добавила она.

На минувшей неделе ЕС пообещал увеличить в два раза собственный вклад в мировую программу вакцинации от коронавируса COVAX до 1 млрд евро, также обещается выделить дополнительные 100 млн евро на борьбу с вирусом в Африке.

В данный момент в ЕС прививают вакцинами от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer, а также Moderna и AstraZeneca.