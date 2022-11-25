„Не может быть всем одинаковой компенсации. Есть те, кто зарабатывают сотни тысяч или даже миллионы евро и используют эту электроэнергию, образно говоря, для обогревания бассейнов и других похожих целей. Такие лица также получат компенсацию“, – сказала в пятницу В.Блинкявичюте "Жиню радияс".
Она напомнила, что Еврокомиссия также отрицательно относится к предоставляемым таким образом компенсациям, поскольку мало учитывается изменение цен для наиболее уязвимых лиц.
„Еврокомиссия считает, что следует дифференцировать помощь государства налогоплательщикам. И выделить деньги этой помощи людям с наиболее низкими или средними доходами, которым действительно трудно выжить в такой период“, – сказала В.Блинкявичюте.
В госбюджете на 2023 год на компенсацию жителям части цен на газ и электроэнергию предусмотрено 812 млн. евро.
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