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Председатель Партии социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте сказала, что инфляция в феврале в нашей стране составила более 14% и была выше, чем в других странах Евросоюза. Поэтому, по ее мнению, надо как можно скорее принимать решения, которые помогут амортизировать рост цен, особенно расходы на основные продукты питания, отопление и энергоресурсы.
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы должны принимать определенные решения, чтобы помочь жителям, цены уже сейчас огромные и космические. Правительство уже давно должно было принять решения (в связи со снижением инфляции), а сейчас оно все еще ждет каких-то подсчетов, прогнозов и стоит на месте. Это нехорошо, ведь жизнь не стоит на месте, идет вперед, 4 из 10 жителей Литвы живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Надо как можно скорее принимать решения в связи с ростом цен", – сказала Блинкявичюте в интервью на Žinių radijаs.

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По ее словам, введения нулевого тарифа НДС на центральное отопление недостаточно. Она предлагает ввести льготный НДС на основные продукты питания и сравнять необлагаемый налогами минимум (ННМ) с минимальной зарплатой.

Она считает, что эти решения правительство должно принять как можно скорее, поскольку другие страны уже приняли по два пакета решений по амортизации цен.

"Мы предлагаем, ввести на основные продукты питания НДС хотя бы в размере 9% (полный 21%), напомню, что льготного НДС на продукты нет лишь у трех стран - Литвы, Эстонии и Дании. Еще один момент - ННМ должен равняться минимальной зарплате, это необходимо сделать, ведь надо как-то поддержать людей с самыми небольшими доходами. Есть над чем работать и это надо делать как можно скорее", – подчеркнула Блинкявичюте.

Напомним, что инфляция в феврале составила 14,2%. На росте инфляции в основном сказался рост цен на отопление, горючее, твердое топливо, молочные продукты, хлебо-булочные и мучные изделия, овощи, зерно, электроэнергию и т.д.

В минувший четверг парламент Литвы в спешном порядке принял проект о введении нулевого НДС на центральное отопление. Эта льгота будет действовать задним числом с 1 января о 30 апреля 2022 года.

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