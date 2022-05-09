Лидер православных Каунаса: мы - не рупор Кремля

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что на двери Каунасского православного Собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы были замечены оскорбительные надписи. Собран материал о подстрекательстве против религиозной группы лиц.

"Больно, бесконечно больно. Что я скажу бабушке, дедушке, которые говорят – я боюсь. Я не знаю, сколько этому человеку осталось жить, а он говорит, что боится идти к причастию, исповеди, потому что его могут побить", — сказал BNS в воскресенье клирик Благовещенского собора, диакон Константин Панкрашов.

По его словам, это не первый подобный случай. Сразу усмотрев в оскорбительных записках провокацию, священнослужители в итоге обратились в правоохранительные органы, опасаясь за безопасность верующих.

Он сообщил, на здания были наклеены нецензурные тексты о президенте России Владимире Путине и знаменитый лозунг о российском военном корабле.

Он объяснил эти инциденты недавним расколом литовских православных из-за позиций церкви в отношении войны в Украине.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий уволил с должности трех православных священников — Виталия Моцкаса, Гинтараса Юргиса Сунгайлу и Виталиса Даупараса, которые недавно критиковали российское вторжение в Украину и поддержку этих действий со стороны Русской православной церкви.

Священники заявили, что подали в отставку, поскольку почувствовали конфликт с совестью, когда патриарх Русской православной церкви Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину и назвал противников Москвы в Украине "силами зла".

Панкрашов отмечает, что в обществе растет доминирование версии этих священников, растет неприязнь к православным не только в Каунасе, но и в Клайпеде, хотя Православная церковь, по его словам, "всячески спасает" украинцев, которые приехали в Литву.

"На нас нападают", — отметил священник.

"Мы не рупор и не рука Кремля — непонятно, к чему это говорится. Некоторые бывшие священники (...) они придумали, заявили и им поверили. А нас никто не слышит", — сожалел он.