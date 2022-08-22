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"Нам не нужна война - вот слова реального пацана, на лбу себе приклеил и пошел", – о том, почему рок-музыкант во время войны должен действовать как пожарный на пожаре, почему часть семьи остается в Вильнюсе, о необходимости прекратить "визовую истерику" и что можно сделать, когда музыкой невозможно остановить войну России против Украины, в студии Delfi рассказывает лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский.

На прошлой неделе состоялась премьера клипа на песню группы "Я боюсь". Композиция была написана еще до 24 февраля 2022 года, но сегодня приобрела новую актуальность.

Delfi: Мы говорим в день, когда состоялась премьера клипа "Я боюсь". Как вы сами оцениваете премьеру, исходя из обратной связи, по откликам, которые уже получили?

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Максим Покровский: По первым откликам мы оцениваем очень хорошо, мы не ожидали такого успеха. Реакция не такая массивная, как на последние три работы - "Украина", "Поколение Z" и "Назад, Россия!".

Мы ждали какого-то уже такого успокоения, спада интереса. Но совершенно неожиданно для нас песня "Я боюсь" обрела какой-то совершенно новый смысл по сравнению с тем временем, когда она была написана и когда был снят клип.

Клип мы снимали в феврале этого года, но ещё до войны. "Я боюсь" - вот эти все ощущения нашего страха, это ощущение тех дней, тех недель, я даже не сказал бы месяцев.

Песня писалась незадолго до этого, и мы её не выпустили, просто потому что началась война. И мы решили говорить не об этом, там что ни день, то события.

С момента начала войны у нас вышло пять песен, не считая "Я боюсь". И вот сейчас, когда выходит "Я боюсь", мы получаем какие-то потрясающие отзывы - что это звучит сейчас, что песня настоялась, какая-то совершенно потрясающая реакция тех русских, которым мы очень нужны.

Мы вообще нашли себя за эти месяцы, как ни странно, как ни парадоксально это звучит. Мы помогаем объединиться и самоидентифицироваться тем русским, которые жутко переживают за всё происходящее. И вот сейчас с ними резонирует это "я боюсь".

Совершенно неожиданные и потрясающие комментарии украинцев. Многие даже пишут "мы понимаем, мы испытываем другие чувства, мы уже ничего не боимся, но вы молодцы, вы не молчите".

В песне "Я боюсь" нет ни одного слова про Украину и про войну, но они пишут "спасибо за поддержку Украины". И это, конечно, так и есть, это стопудово так.

- На днях в нашей студии мы беседовали с белорусской певицей Анной Шаркуновой, у нее недавно была презентация клипа "Дорога домой", песня была написана задолго до 24 февраля, но выпустила она ее сейчас, и поэтому звучит она по-другому. У всех музыкантов есть шестое чувство, которое подсказывает, что вот сейчас не время, а время будет позже?

- Мне понравился один из комментариев на наш клип, в немножко нарочито грубоватом тоне, но видно, что в этом много тепла: "У них есть чуйка, они имеют на это право".

Что касается того, насколько мы, музыканты, видим, - я, конечно, не могу сказать за всех музыкантов. Но у нас, - я имею в виду "Ногу свело!", - с 2020 года там уже идет мама родная, что называется. Песня "Золотое время", "Дышать!", я не могу в эфире говорить, но все поняли – "За*****".

Более того, совершенно откровенная поддержка Беларуси в песне «Молчание ягнят» и так далее.

Maksimas Pokrovskis
Maksimas Pokrovskis
© DELFI / Karolina Pansevič

Нельзя об этих песнях говорить, что они звучали как-то по-новому, они ещё продолжают звучать вот с 2020 - 2021 года.

Одна из кошмарных вещей, конечно, это как по-другому зазвучала песня "Наши юные смешные голоса". Но мы не знаем, что с этим делать. Над студийной версией этой песни мы сейчас работаем, потому что захотелось, чтобы она звучала близко к тому, как она звучала в оригинале, но чтобы был вариант 2022.

Возвращаясь к вашему вопросу, ну уж извините, - кто как почувствовал, кто как из россиян, из российских музыкантов это всё почувствовал.

Есть те, которые почувствовали это совершенно иначе, и у них совершенно другая история, совершенно другая тема, совершенно другую страну они поддерживают.

- Новый клип называется «Я боюсь», и это те ощущения, которые многие россияне сейчас испытывают. Но есть и часть россиян, которые говорят «я горжусь». Как вам кажется, кого больше?

- Я, разумеется, думал об этом. Но что я с февраля не в Москве и вообще не в России. Обо всём мы узнаём из блогов, ютюб-каналов тех самых персонажей, которые у нас у всех на слуху, их достаточно много. Это определённый круг людей и мнений. Я руководствовался их мнением.

Какое-то среднее арифметическое, ну не знаю, таких, кто гордится, наверное, от 60 до 80 процентов. Но! Есть некоторое "но". И даже пусть наши маленькие, даже не пять копеек, а полторы копейки вот в эту кассу, - опять же в данном случае я про песню "Я боюсь" вскрывает какое-то количество людей…

Еще один из комментариев, - он меня поразил, - "спасибо, что даёте голос таким, как вы". И это означает, какое количество людей не просто молчит, а боится признаться себе…

Я думаю, что процент тех, которые всё-таки "Я боюсь", а не которые "я горжусь", не так уж и мал.

- Голоса тех, кто говорит "я боюсь" в данных условиях гораздо меньше слышны …

- Однозначно, и это опять же понятно по тем комментариям, которые на клип "Я боюсь" мы получаем.

Мы не удаляем практически никакие комментарии. Не только потому, что они все хорошие, а потому что мы в принципе даем там поле для рассуждения. Да, мы удаляем откровенное хамство и оскорбления, чтобы не было сверх грязи. И количество удаленных комментариев с момента выхода песни "Я боюсь" исчисляется даже не десятками, даже пальцев одной руки, может быть, хватит. Моя жена Таня занимается этим. Но и мы все, конечно, обязательно смотрим. Таня говорит, что удалила несколько таких комментариев. Здесь недалеко от нас находится наш старший сын Илья, он оператор этого клипа…

- То есть такой семейный продукт, можно так сказать…

- Ну да, с одной стороны. С другой стороны, это всё-таки первая за долгое время работа, где не я один в кадре, а действительно там вся команда собралась.

- Дима Спирин и группа "Тараканы" объявили о том, что перестанут выступать после 24 февраля. И Спирин тогда сказал, что, на протяжении десятилетий пели о свободе, а 24 февраля показало, что свобода никому не нужна в России. Вы разделяете такие чувства?

- Ну, это калейдоскоп чувств. Он у Димона в душе, в голове, он также и у меня. Не такой же, у меня свой калейдоскоп. Мы сейчас все думаем, мы сейчас все не можем найти себе место. То есть я однозначно скажу, что я не могу не разделять Димину точку зрения. Так же, как я, он, наверное, думает, что кому-то свобода нужна, кому-то не нужна.

В целом, опять же в среднем арифметическом, в обществе российском она оказалась не нужна. Я это сказал другими словами в песне "Поколение Z".

Мне жутко неловко цитировать самого себя, но я просто во всех этих песнях раскладываю все свои мысли по полочкам, - готовы порвать зубами за право умереть рабами. Вот так я соглашусь с Димой.

Кстати, одной из причин того, что он закрыл группу, является как раз его желание не подставлять ребят под удар в России.

- В конце программы мы покажем новый клип "Я боюсь" группы "Ногу свело!"

- Спасибо огромное за эту возможность, и, пользуясь случаем, я хочу всех пригласить: пожалуйста, приходите к нам на официальный канал, подписывайтесь.

В инстаграме я Максим Покровский от имени "Ногу свело!". Все остальные ресурсы немножко врут: то, что "Вконтакте" сотворил с моей личной страницей, - это нас освободило от бремени вести одну соцсеть. А во всём остальном мы активны.

- Вы уже упомянули, что несколько клипов выпустили после 24 февраля. Стала ли эта дата границей, которая разделила жизнь на до и после - и вашу лично, и группы "Ногу свело!"?

- Да, однозначно. И я сейчас начну хвалиться, но для меня важно похвалиться этим.

Разделила мгновенно. И мне пришла в голову абсолютно простая мысль: в моих руках мирное оружие, и это песня, и срочно нужно писать песню. Я, естественно, тут же поговорил с Таней, с моей женой, с нашей Марией, с нашей пиар-менеджеркой, со всей нашей тусовкой: ребята, в наших руках песня, давайте все соберёмся.

И я тут принялся, как подросток, с каким-то совершенно подростковым оптимизмом собирать единомышленников спеть вместе песню. Это была наша песня. Наша, но не общая песня. Она называется "Нам не нужна война".

Единственный, согласившийся исполнить её в куче музыкантов, - в куче, которая не состоялась, - был Дима Спирин. Но мы не стали это делать дуэтом, потому что идея была спеть с большим количеством единомышленников.

Вслед за "Нам не нужна война" вышла ещё одна её версия - всё таки и у нас есть один фичеринг – голос, потрясающий вокал на самом деле, это министр иностранных дел Лавров. Там его знаменитые две фразы знаковых – "дебилы, ****" и "пацан сказал, пацан сделал". Причем "дебилы, ****" не слышно в звуке, но видно, как он губами двигает.

Итак две версии песни "Нам не нужна война", вслед за этим вышла коротенькая, - мы на нее не снимали видеоклип, - "Буква Zю". Я рекомендую всем найти, мы ее сейчас с огромным успехом исполняем на концертах. (Исполняем, - если можно так говорить в настоящем времени. У нас было всего три концерта после начала войны.) Вслед за ней вышли "Поколение Z", "Назад, Россия!" и "Украина". И вот сейчас "Я боюсь".

По-другому, на мой взгляд, сейчас нельзя, нельзя исполнять какие-то другие песни, - ну у меня другие песни не пишутся, другие мысли не приходят.

Чуть-чуть более романтичная и в некотором смысле отстранённая, но очень-очень минимально, то есть в былые времена её бы восприняли как очень социальную, но сейчас она уже на фоне войны называется достаточно самонадеянно "Титан" - это наша следующая песня.

Мы почти закончили видео. Но сейчас ещё не время о ней говорить, потому что ближайшие недели будут посвящены только целиком и полностью "Я боюсь".

- По поводу Сергея Лаврова, о котором вы упомянули. Было бы всем лучше и легче, если бы Сергей Лавров был не министром иностранных дел, а пошёл бы во что-нибудь музыкальное…

- У него такое породистое лицо, и вообще про него говорят и пишут, что он породистый. С другой стороны, когда оборачивается породистый, это, конечно, вдвойне обидно. (Я сейчас шучу и практически ёрничаю, - для тех, кто непонятлив, я об этом сейчас напрямую говорю). Такого потрясающего фичеринга не случилось бы, если бы Лавров не был бы министром иностранных дел.

- В одном из недавних эфиров вы говорили, что сейчас вы перешли помимо того, что на злободневные темы, но и на язык попроще, более прямой. А как проще работать, - так, как сейчас или выбирать более абстрактный язык, может быть, с каким-то двойным смыслом?

- Выбирать более абстрактный язык до войны было для меня более простым. В репертуаре "Ногу свело!" за столько лет имеются хиты и национальные, и межнациональные - по крайней мере, в рамках бывшего СНГ хиты. Их могло бы быть больше, если бы я не усложнял.

А война в данном случае очень чётко всё поставила на свои места. И, как мы говорили с нашим большим другом Яном Шенкманом, это "Новая газета", а теперь уже "Новая газета. Европа", - утром в газете, вечером в куплете.

Я не могу оценивать музыку со стороны. Изнутри мне кажется, что это больше касается всё-таки песен "Нам не нужна война" и в какой-то мере песни "Буква Zю". Послушайте, дорогие, послушайте "Букву Zю", это песня, которая немножко затерялась. Не путайте с "Поколением Z".

Все остальные песни – все-таки я бы не сказал, что они такие уж прямолинейные. Просто эта тема так звучит.

В песне "Нам не нужна война" слова реального пацана, там всё просто. Мне казалось, что это должно быть просто, я не занимался созданием какого-то произведения искусства, я занимался созданием листовки, абсолютно листовки, для того, чтобы это было каким-то куплетом, каким-то припевом, каким-то флешмобом, каким-то постом, каким-то текстом, надписи для фотографии-демотиватора.

Нам не нужна война - вот слова реального пацана, на лбу себе приклеил и пошел. Но никто это ни к чему себе не приклеил и не пошел.

Мой телефон полон не отвеченных сообщений от моих коллег, которых я теперь считаю бывшими коллегами по, условно говоря, цеху. Я никогда особо так не тусовался, и в общем мы всегда были обособленными. Но, тем не менее, я написал какие-то тексты тем, чьи контакты – музыкантов из росшоубиз - у меня были. Теперь я вообще не приму от них звонка.

- В клипе "Я боюсь" есть два актуальных сюжета – то, что происходит сегодня, а написано это было задолго до сегодняшнего дня. Первое - это массовая эмиграция из России, о чем, собственно, песня, но тогда были другие причины для этой эмиграции. А второе - про закрытие "пиндосии и гейропы". И вот как раз-таки сейчас звучат инициативы от разных европейских стран о визовых запретах для россиян. Как вы относитесь к этому?

- Более, чем активно. На эту тему в соцсетях у меня был пост. Он был инициирован заявлением, ну или призывом, президента Украины. У меня к этой идее отношение радикально негативное.

Прежде, чем я объясню почему, я скажу, что я всегда, – надеюсь, я имею на это право, - кичился своей неангажированностью. То есть неангажированность никакая – ни со стороны российских властей ни какой-либо еще - позволила мне говорить те слова в поддержку Украины, которые я говорил, говорю, и в том посте я даже написал "жёлтые СМИ, не радуйтесь".

То есть я не поменял свою точку зрения, не думайте даже, что Покровский переквалифицировался. Нет, нет, все остается по-прежнему. Но справедливость не может быть только однобокая, игра в одни ворота ни в коем случае не должна состояться.

Я не прибедняюсь. Таких, как я, невозможно выдворить. Я не скрываю и не скрывал, что являюсь, помимо того, что гражданином России, и гражданином Соединенных Штатов Америки. И тому, кто говорит "о, Максу закрывают" или "у Максима возникли проблемы", скажу - успокойся.

Запрет на визы – это значит, что мы кого повезём назад в Россию? Телеканал "Дождь"? "Новую газету"? Блогеров? Айтишников? Интеллигенцию, которая с трудом существует?
Я не очень силен во всем этом, но есть какое-то понимание: есть гуманитарные визы, есть правозащитные организации, те организации, которые могут поручиться за россиян… Более того, это не просто гуманно в отношении россиян, это совершенно необходимо для всех остальных, для всего остального мира. Потому что именно руками и устами этих людей вершатся какие-то, хотя бы какие-то действия, - то, что вот сейчас происходит. Опять повторюсь, - наш диалог происходит не только поэтому.

Я уже шесть лет как, - уже теперь не живу, а жил, - я жил, стоя на двух континентах двумя разными ногами. Я летал и туда, и сюда. Это, разумеется, Нью-Йорк – Москва, Москва - Нью-Йорк. Сейчас я, конечно, в Москву ни ногой. По крайней мере, пока все так.

Но, тем не менее, у меня абсолютно четкое отношение к идее визового запрета. У меня огромное количество комментариев. Я задавал вопрос - а как я маму буду вывозить? Причём, у меня тогда уже с мамой было всё решено, я просто даже это гипотетически сказал. Ну было ещё не решено, но вот-вот, остался один шажок для решения этого вопроса, формально не решено было.

Я даже больше ратовал не за себя, просто говорил: вот ситуация с моей мамой. Маме моей 78 лет. Моя мама приняла на себя все тяготы "Ногу свело!", абсолютно все. И что, теперь надо её вывозить отсюда? Не надо нам таких историй!

Maksimas Pokrovskis
Maksimas Pokrovskis
© DELFI / Karolina Pansevič

Когда поступают такие комментарии - вот это страшно – «а ваша мама жива» ...

Я ответил. Я нашел в себе силы. Я ответил так на этот комментарий: я читал много комментариев, но такое в первый раз, я теперь что – я виноват в том, что моя мать жива?

Ребята, с моей стороны будет в этом смысле максимально корректное, максимально уважительное по понятным причинам отношение к украинцам, где бы они ни находились - в Украине или за её пределами. Разумеется, максимальное уважительное отношение к Европе, тем более, к тем европейским странам, которые принимают людей.

Я сейчас нахожусь здесь, в Литве, это абсолютно гуманное и абсолютно цивилизованное государство. Я говорю так не потому, что я сейчас здесь.

Я свободный человек свободного мира, поэтому я говорю это от чистого сердца с огромным пиететом, уважением и благодарностью относясь ко всем тем и ко всему тому, что я перечислил.

Всем остальным - экстремистски в данной ситуации настроенным - я буду отвечать очень вежливо, но очень жёстко. И от меня ничего, кроме жёсткости, ждать в этом смысле больше не стоит.

- Российская музыкальная сцена поделилась на тех, кто активно выступает против агрессии России в отношении Украины. Это и вы, и такие группы как «Порнофильмы», "Noize MС", которые тоже сейчас не в России, и много кто еще, некоторые из них в России, некоторые вынуждены были уехать. Например, Борис Гребенщиков уехал, Юрий Шевчук в России, его недавно оштрафовали на 50 000 рублей. Есть те, кто активно топит "за" - такие группы как "Чайф", "СерьГа", "Смысловые галлюцинации" и так далее. А есть те, кто молчит.

Многие сейчас, слушая людей российской культуры, говорят, что может всё прийти к тому, что уже отмолчаться не получится. Нужно будет либо высказаться "за", либо ты попадаешь автоматически в опалу.

Действительно ли по такой траектории сейчас развивается ситуация?

- Это уже достаточно происходит. Больше всего доколёбываются до наиболее успешных и состоявшихся, разумеется. Я до них не доколёбываюсь, но для меня те, кто молчат, не поддерживают ни ту, ни другую сторону, делятся - в общем и грубо - на две категории.

Те, которые не заработали себе на недвижимость за пределами России и на обеспеченную старость, и те, которые заработали. Понятно, что это градация весьма и весьма приблизительна.

Но, с другой стороны, есть конкретные имена, - разумеется, их не буду называть, - которые заработали себе не на одну спокойную старость и которые себе заработали на более, чем комфортное жильё, недвижимость за пределами России.

Сейчас ситуация такова, что весь мир изменился, тем более наш, восточноевропейский, европейский, тем более уж славянский мир сильно-сильно поменялся, просто у людей настала другая жизнь, у украинцев она стала другая, потому что у них раздаются взрывы, люди гибнут.

Жизнь таких, как я, тоже поменялась. Вот я рассказывал про себя, про нас, про маму. Она поменялась не так драматично, но она поменялась, - извините, мы привозили маму полгода по разным безвизовым странам.

А кто-то хочет продолжать жить по-старому, продолжать давать концерты в том же объеме или близком к тому, когда другие живут по-другому. Разумеется, что это вызывает некоторые вопросы.

Обязаны ли они высказываться? Нет, не обязаны. Но обязан ли я молчать по их поводу? Нет, не обязан. Я говорю то, что считаю нужным.

И в данном случае я не хочу ставить себя в какую-то одну логическую колею с теми, кто требует с российской стороны поддержать эту войну. Мне не надо, чтобы они осудили эту войну, но мне кажется, что это обществу надо.

Ты надел на себя эту личину рок-музыканта, условно говоря. Я беру для примера близкий мне жанр. Мы с Сашей Плющевым на его YouTube-канале говорили об этом, мы начали этот разговор в самом-самом начале войны. И я страшно оговорился. Вот, предположим, ты военный. Боже мой, о каких военных сейчас может идти речь, потому что сейчас война.

Окей, хорошо, предположим, что ты пожарный. У тебя такой мундир красивый, у тебя такой ремень с бляхой, она сверкает, девчата на тебя падают, у тебя красивая машина с в-о-о-о-т таким клаксоном.

Эй, дорогой, пожар! Ну-ка давай свою бляху быстренько затянул, шланг в руки – и пошел.

Обязан? Не обязан. Можешь дезертировать с этого фронта.

Не знаю, дают ли пожарные присягу. Их, кстати, в Нью-Йорке очень-очень уважают.

- В Литве пожарные входят в топ-3 по доверию в общества.

- Вот, и это прекрасно. То есть если ты вписался в пожарные, то иди и туши пожар. Если ты не идешь и не тушишь пожар, возможно, пожарный не попадает под трибунал, но отношение к тебе уже такое… Вот такое же у меня отношение к рок-музыкантам, которые молчат.

- Волна запретов в России приведет ли к новому андеграунду?

- Я не думал на эту тему много, потому что я больше думал о том, как будет развиваться русская культура за пределами России, например, здесь в эмиграции.

Да, приведет эта волна к новому андеграунду, среди молодых особенно, среди тех, кто не очень сейчас интересен властям и не сильно преследуем, у которых сейчас не миллионные на YouTube -каналы. Вменяемость как бы налицо.

Опять же я вернусь к нашей в данном разговоре ставшей уже знаковой песне "Я боюсь", потому мы о ней много говорим. Ну это показывает, что люди не такие дураки. Я проиллюстрирую.

Несмотря на то, что в песне "Поколение Z" я поговорил с русскими и с собой в частности (я не отрекаюсь от гражданства и от нашей аудитории как минимум, и от тех людей, которым мы помогаем), но, тем не менее, я поговорил с русскими крайне жёстко.

Но начиная с какого-то момента, я начинаю - опять же аккуратно, опять же следуя, ну на мой взгляд, необходимым нюансам и тонкостям и в хорошем смысле формальностям, - объяснять украинцам, что не все русские такие. И я пишу им – верьте, их намного больше, чем вы себе представляете. Они, конечно, не могут спокойно жить. Они видят и слышат.

И я ещё раз говорю: мы, к сожалению, своими песнями не можем остановить войну. Хотя должны были бы. Должны были бы не мы, "Ногу свело!". Если бы все музыканты спели одну песню, как я говорил, было бы другое общество.

Может быть, и война бы не остановилась, но это было бы другое общество в России, если бы все как один.

Мы не можем остановить войну, но мы можем помогать самоидентифицироваться. И да, это будет приводить к новому искусству.

- Представим, что прошло какое-то время, война закончилась. Ситуация примерно такая, как лет 10 назад. Крым украинский, Россия идёт по своему пути развития, Украина - по своему. Макса Покровского и "Ногу свело!" приглашают выступить и в Россию, и в Украину. Поедете ли и с одинаковым ли месседжем, с одинаковой ли программой?

- Да, поеду и туда, и туда, потому что и там, и там ждут те, кому мы нужны.

Куда поеду в первую очередь, - не знаю. Абсолютно равное отношение. Программа, может, и вообще не будет отличаться. То есть это что - я песню "Украина" исполню в Украине и не исполню в России? Выйду и исполню. Нет, не будет отличаться программа.

Я скажу "привет, Москва!", "привет, Киев!". Я люблю поговорить с аудиторией, но не в том смысле, что долго. Разговоры между песнями у меня минимальные. Конечно, я обращаюсь как-то.

Скажу, наверно, украинцам "дорогие, как я счастлив выступать под мирным небом. Вновь ваша страна цела, и её территориальное единство вернулось к тому, что должно быть". Что-то скажу, конечно. Я даже точно не представляю, что скажу, оно там рождается само. У меня большие ожидания, у меня много тепла.

На позитиве заканчиваю разговор.

У меня нет никаких хороших ожиданий относительно ситуации в России. На мой взгляд, в ближайшие несколько лет она будет развиваться филигранно омерзительно. И пока мы идем только по накоплению мерзости. И именно поэтому мы здесь, я здесь.

И надо прекратить эту истерику с ограничениями. Разбираться кто есть кто - это история очень хорошая. Тут надо очень правильно поступить и прекратить мести всех под одну гребенку. Вот эту историю надо абсолютно, на мой взгляд, прекратить.

У нас в обществе много тех, кто поддерживает Украину, может быть, как-то всё сравняется.

- Мы беседуем с вами в Вильнюсе. Стоит ли здесь ждать вашего концерта в ближайшее время?

- Мы очень-очень серьезно работаем над Европой, мы очень серьезно работаем над Балтией. Я сейчас скажу (не потому, что я здесь в этой студии, а потому что у меня есть серьёзные ожидания от Вильнюса), что мы часть нашей семьи сейчас оставляем здесь на неопределённый срок. Я в Вильнюсе сегодня третий день в своей жизни вообще.

У меня не было никаких плохих ожиданий. Всегда, когда едешь в новое место готов, может быть, к разочарованию. Я просто покорен совершенно Вильнюсом.

Я не хочу громких слов, но не исключено и вполне возможно, что для нас это третья недостающая грань треугольника. Мы достаточно осели в Нью-Йорке, там у нас есть американский состав "Ногу свело", это оригинальный аутентичный состав "Ногу свело", просто он американский, который в случае отсутствия тех же самых пресловутых виз у наших российских пацанов, может лететь из Америки, я имею в виду этот состав.

Все это я говорю потому, что если все тут будет складываться, Вильнюс станет нашим опорным пунктом – где, как не здесь? Я немножко был многословен, отвечая на этот вопрос, потому что у меня пока сейчас очень большие ожидания и от Литвы, и от Вильнюса, и от стран Балтии.

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