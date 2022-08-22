На прошлой неделе состоялась премьера клипа на песню группы "Я боюсь". Композиция была написана еще до 24 февраля 2022 года, но сегодня приобрела новую актуальность.

Delfi: Мы говорим в день, когда состоялась премьера клипа "Я боюсь". Как вы сами оцениваете премьеру, исходя из обратной связи, по откликам, которые уже получили?

Максим Покровский: По первым откликам мы оцениваем очень хорошо, мы не ожидали такого успеха. Реакция не такая массивная, как на последние три работы - "Украина", "Поколение Z" и "Назад, Россия!".

Мы ждали какого-то уже такого успокоения, спада интереса. Но совершенно неожиданно для нас песня "Я боюсь" обрела какой-то совершенно новый смысл по сравнению с тем временем, когда она была написана и когда был снят клип.

Клип мы снимали в феврале этого года, но ещё до войны. "Я боюсь" - вот эти все ощущения нашего страха, это ощущение тех дней, тех недель, я даже не сказал бы месяцев.

Песня писалась незадолго до этого, и мы её не выпустили, просто потому что началась война. И мы решили говорить не об этом, там что ни день, то события.

С момента начала войны у нас вышло пять песен, не считая "Я боюсь". И вот сейчас, когда выходит "Я боюсь", мы получаем какие-то потрясающие отзывы - что это звучит сейчас, что песня настоялась, какая-то совершенно потрясающая реакция тех русских, которым мы очень нужны.

Мы вообще нашли себя за эти месяцы, как ни странно, как ни парадоксально это звучит. Мы помогаем объединиться и самоидентифицироваться тем русским, которые жутко переживают за всё происходящее. И вот сейчас с ними резонирует это "я боюсь".

Совершенно неожиданные и потрясающие комментарии украинцев. Многие даже пишут "мы понимаем, мы испытываем другие чувства, мы уже ничего не боимся, но вы молодцы, вы не молчите".

В песне "Я боюсь" нет ни одного слова про Украину и про войну, но они пишут "спасибо за поддержку Украины". И это, конечно, так и есть, это стопудово так.

- На днях в нашей студии мы беседовали с белорусской певицей Анной Шаркуновой, у нее недавно была презентация клипа "Дорога домой", песня была написана задолго до 24 февраля, но выпустила она ее сейчас, и поэтому звучит она по-другому. У всех музыкантов есть шестое чувство, которое подсказывает, что вот сейчас не время, а время будет позже?

- Мне понравился один из комментариев на наш клип, в немножко нарочито грубоватом тоне, но видно, что в этом много тепла: "У них есть чуйка, они имеют на это право".

Что касается того, насколько мы, музыканты, видим, - я, конечно, не могу сказать за всех музыкантов. Но у нас, - я имею в виду "Ногу свело!", - с 2020 года там уже идет мама родная, что называется. Песня "Золотое время", "Дышать!", я не могу в эфире говорить, но все поняли – "За*****".

Более того, совершенно откровенная поддержка Беларуси в песне «Молчание ягнят» и так далее.

Нельзя об этих песнях говорить, что они звучали как-то по-новому, они ещё продолжают звучать вот с 2020 - 2021 года.

Одна из кошмарных вещей, конечно, это как по-другому зазвучала песня "Наши юные смешные голоса". Но мы не знаем, что с этим делать. Над студийной версией этой песни мы сейчас работаем, потому что захотелось, чтобы она звучала близко к тому, как она звучала в оригинале, но чтобы был вариант 2022.

Возвращаясь к вашему вопросу, ну уж извините, - кто как почувствовал, кто как из россиян, из российских музыкантов это всё почувствовал.

Есть те, которые почувствовали это совершенно иначе, и у них совершенно другая история, совершенно другая тема, совершенно другую страну они поддерживают.

- Новый клип называется «Я боюсь», и это те ощущения, которые многие россияне сейчас испытывают. Но есть и часть россиян, которые говорят «я горжусь». Как вам кажется, кого больше?

- Я, разумеется, думал об этом. Но что я с февраля не в Москве и вообще не в России. Обо всём мы узнаём из блогов, ютюб-каналов тех самых персонажей, которые у нас у всех на слуху, их достаточно много. Это определённый круг людей и мнений. Я руководствовался их мнением.

Какое-то среднее арифметическое, ну не знаю, таких, кто гордится, наверное, от 60 до 80 процентов. Но! Есть некоторое "но". И даже пусть наши маленькие, даже не пять копеек, а полторы копейки вот в эту кассу, - опять же в данном случае я про песню "Я боюсь" вскрывает какое-то количество людей…

Еще один из комментариев, - он меня поразил, - "спасибо, что даёте голос таким, как вы". И это означает, какое количество людей не просто молчит, а боится признаться себе…

Я думаю, что процент тех, которые всё-таки "Я боюсь", а не которые "я горжусь", не так уж и мал.

- Голоса тех, кто говорит "я боюсь" в данных условиях гораздо меньше слышны …

- Однозначно, и это опять же понятно по тем комментариям, которые на клип "Я боюсь" мы получаем.

Мы не удаляем практически никакие комментарии. Не только потому, что они все хорошие, а потому что мы в принципе даем там поле для рассуждения. Да, мы удаляем откровенное хамство и оскорбления, чтобы не было сверх грязи. И количество удаленных комментариев с момента выхода песни "Я боюсь" исчисляется даже не десятками, даже пальцев одной руки, может быть, хватит. Моя жена Таня занимается этим. Но и мы все, конечно, обязательно смотрим. Таня говорит, что удалила несколько таких комментариев. Здесь недалеко от нас находится наш старший сын Илья, он оператор этого клипа…

- То есть такой семейный продукт, можно так сказать…

- Ну да, с одной стороны. С другой стороны, это всё-таки первая за долгое время работа, где не я один в кадре, а действительно там вся команда собралась.

- Дима Спирин и группа "Тараканы" объявили о том, что перестанут выступать после 24 февраля. И Спирин тогда сказал, что, на протяжении десятилетий пели о свободе, а 24 февраля показало, что свобода никому не нужна в России. Вы разделяете такие чувства?

- Ну, это калейдоскоп чувств. Он у Димона в душе, в голове, он также и у меня. Не такой же, у меня свой калейдоскоп. Мы сейчас все думаем, мы сейчас все не можем найти себе место. То есть я однозначно скажу, что я не могу не разделять Димину точку зрения. Так же, как я, он, наверное, думает, что кому-то свобода нужна, кому-то не нужна.

В целом, опять же в среднем арифметическом, в обществе российском она оказалась не нужна. Я это сказал другими словами в песне "Поколение Z".

Мне жутко неловко цитировать самого себя, но я просто во всех этих песнях раскладываю все свои мысли по полочкам, - готовы порвать зубами за право умереть рабами. Вот так я соглашусь с Димой.

Кстати, одной из причин того, что он закрыл группу, является как раз его желание не подставлять ребят под удар в России.

- В конце программы мы покажем новый клип "Я боюсь" группы "Ногу свело!"

- Спасибо огромное за эту возможность, и, пользуясь случаем, я хочу всех пригласить: пожалуйста, приходите к нам на официальный канал, подписывайтесь.

В инстаграме я Максим Покровский от имени "Ногу свело!". Все остальные ресурсы немножко врут: то, что "Вконтакте" сотворил с моей личной страницей, - это нас освободило от бремени вести одну соцсеть. А во всём остальном мы активны.

- Вы уже упомянули, что несколько клипов выпустили после 24 февраля. Стала ли эта дата границей, которая разделила жизнь на до и после - и вашу лично, и группы "Ногу свело!"?

- Да, однозначно. И я сейчас начну хвалиться, но для меня важно похвалиться этим.

Разделила мгновенно. И мне пришла в голову абсолютно простая мысль: в моих руках мирное оружие, и это песня, и срочно нужно писать песню. Я, естественно, тут же поговорил с Таней, с моей женой, с нашей Марией, с нашей пиар-менеджеркой, со всей нашей тусовкой: ребята, в наших руках песня, давайте все соберёмся.

И я тут принялся, как подросток, с каким-то совершенно подростковым оптимизмом собирать единомышленников спеть вместе песню. Это была наша песня. Наша, но не общая песня. Она называется "Нам не нужна война".

Единственный, согласившийся исполнить её в куче музыкантов, - в куче, которая не состоялась, - был Дима Спирин. Но мы не стали это делать дуэтом, потому что идея была спеть с большим количеством единомышленников.

Вслед за "Нам не нужна война" вышла ещё одна её версия - всё таки и у нас есть один фичеринг – голос, потрясающий вокал на самом деле, это министр иностранных дел Лавров. Там его знаменитые две фразы знаковых – "дебилы, ****" и "пацан сказал, пацан сделал". Причем "дебилы, ****" не слышно в звуке, но видно, как он губами двигает.

Итак две версии песни "Нам не нужна война", вслед за этим вышла коротенькая, - мы на нее не снимали видеоклип, - "Буква Zю". Я рекомендую всем найти, мы ее сейчас с огромным успехом исполняем на концертах. (Исполняем, - если можно так говорить в настоящем времени. У нас было всего три концерта после начала войны.) Вслед за ней вышли "Поколение Z", "Назад, Россия!" и "Украина". И вот сейчас "Я боюсь".

По-другому, на мой взгляд, сейчас нельзя, нельзя исполнять какие-то другие песни, - ну у меня другие песни не пишутся, другие мысли не приходят.

Чуть-чуть более романтичная и в некотором смысле отстранённая, но очень-очень минимально, то есть в былые времена её бы восприняли как очень социальную, но сейчас она уже на фоне войны называется достаточно самонадеянно "Титан" - это наша следующая песня.

Мы почти закончили видео. Но сейчас ещё не время о ней говорить, потому что ближайшие недели будут посвящены только целиком и полностью "Я боюсь".

- По поводу Сергея Лаврова, о котором вы упомянули. Было бы всем лучше и легче, если бы Сергей Лавров был не министром иностранных дел, а пошёл бы во что-нибудь музыкальное…

- У него такое породистое лицо, и вообще про него говорят и пишут, что он породистый. С другой стороны, когда оборачивается породистый, это, конечно, вдвойне обидно. (Я сейчас шучу и практически ёрничаю, - для тех, кто непонятлив, я об этом сейчас напрямую говорю). Такого потрясающего фичеринга не случилось бы, если бы Лавров не был бы министром иностранных дел.

- В одном из недавних эфиров вы говорили, что сейчас вы перешли помимо того, что на злободневные темы, но и на язык попроще, более прямой. А как проще работать, - так, как сейчас или выбирать более абстрактный язык, может быть, с каким-то двойным смыслом?

- Выбирать более абстрактный язык до войны было для меня более простым. В репертуаре "Ногу свело!" за столько лет имеются хиты и национальные, и межнациональные - по крайней мере, в рамках бывшего СНГ хиты. Их могло бы быть больше, если бы я не усложнял.

А война в данном случае очень чётко всё поставила на свои места. И, как мы говорили с нашим большим другом Яном Шенкманом, это "Новая газета", а теперь уже "Новая газета. Европа", - утром в газете, вечером в куплете.

Я не могу оценивать музыку со стороны. Изнутри мне кажется, что это больше касается всё-таки песен "Нам не нужна война" и в какой-то мере песни "Буква Zю". Послушайте, дорогие, послушайте "Букву Zю", это песня, которая немножко затерялась. Не путайте с "Поколением Z".

Все остальные песни – все-таки я бы не сказал, что они такие уж прямолинейные. Просто эта тема так звучит.

В песне "Нам не нужна война" слова реального пацана, там всё просто. Мне казалось, что это должно быть просто, я не занимался созданием какого-то произведения искусства, я занимался созданием листовки, абсолютно листовки, для того, чтобы это было каким-то куплетом, каким-то припевом, каким-то флешмобом, каким-то постом, каким-то текстом, надписи для фотографии-демотиватора.

Нам не нужна война - вот слова реального пацана, на лбу себе приклеил и пошел. Но никто это ни к чему себе не приклеил и не пошел.

Мой телефон полон не отвеченных сообщений от моих коллег, которых я теперь считаю бывшими коллегами по, условно говоря, цеху. Я никогда особо так не тусовался, и в общем мы всегда были обособленными. Но, тем не менее, я написал какие-то тексты тем, чьи контакты – музыкантов из росшоубиз - у меня были. Теперь я вообще не приму от них звонка.

- В клипе "Я боюсь" есть два актуальных сюжета – то, что происходит сегодня, а написано это было задолго до сегодняшнего дня. Первое - это массовая эмиграция из России, о чем, собственно, песня, но тогда были другие причины для этой эмиграции. А второе - про закрытие "пиндосии и гейропы". И вот как раз-таки сейчас звучат инициативы от разных европейских стран о визовых запретах для россиян. Как вы относитесь к этому?

- Более, чем активно. На эту тему в соцсетях у меня был пост. Он был инициирован заявлением, ну или призывом, президента Украины. У меня к этой идее отношение радикально негативное.

Прежде, чем я объясню почему, я скажу, что я всегда, – надеюсь, я имею на это право, - кичился своей неангажированностью. То есть неангажированность никакая – ни со стороны российских властей ни какой-либо еще - позволила мне говорить те слова в поддержку Украины, которые я говорил, говорю, и в том посте я даже написал "жёлтые СМИ, не радуйтесь".

То есть я не поменял свою точку зрения, не думайте даже, что Покровский переквалифицировался. Нет, нет, все остается по-прежнему. Но справедливость не может быть только однобокая, игра в одни ворота ни в коем случае не должна состояться.

Я не прибедняюсь. Таких, как я, невозможно выдворить. Я не скрываю и не скрывал, что являюсь, помимо того, что гражданином России, и гражданином Соединенных Штатов Америки. И тому, кто говорит "о, Максу закрывают" или "у Максима возникли проблемы", скажу - успокойся.

Запрет на визы – это значит, что мы кого повезём назад в Россию? Телеканал "Дождь"? "Новую газету"? Блогеров? Айтишников? Интеллигенцию, которая с трудом существует?

Я не очень силен во всем этом, но есть какое-то понимание: есть гуманитарные визы, есть правозащитные организации, те организации, которые могут поручиться за россиян… Более того, это не просто гуманно в отношении россиян, это совершенно необходимо для всех остальных, для всего остального мира. Потому что именно руками и устами этих людей вершатся какие-то, хотя бы какие-то действия, - то, что вот сейчас происходит. Опять повторюсь, - наш диалог происходит не только поэтому.

Я уже шесть лет как, - уже теперь не живу, а жил, - я жил, стоя на двух континентах двумя разными ногами. Я летал и туда, и сюда. Это, разумеется, Нью-Йорк – Москва, Москва - Нью-Йорк. Сейчас я, конечно, в Москву ни ногой. По крайней мере, пока все так.

Но, тем не менее, у меня абсолютно четкое отношение к идее визового запрета. У меня огромное количество комментариев. Я задавал вопрос - а как я маму буду вывозить? Причём, у меня тогда уже с мамой было всё решено, я просто даже это гипотетически сказал. Ну было ещё не решено, но вот-вот, остался один шажок для решения этого вопроса, формально не решено было.

Я даже больше ратовал не за себя, просто говорил: вот ситуация с моей мамой. Маме моей 78 лет. Моя мама приняла на себя все тяготы "Ногу свело!", абсолютно все. И что, теперь надо её вывозить отсюда? Не надо нам таких историй!

Когда поступают такие комментарии - вот это страшно – «а ваша мама жива» ...

Я ответил. Я нашел в себе силы. Я ответил так на этот комментарий: я читал много комментариев, но такое в первый раз, я теперь что – я виноват в том, что моя мать жива?

Ребята, с моей стороны будет в этом смысле максимально корректное, максимально уважительное по понятным причинам отношение к украинцам, где бы они ни находились - в Украине или за её пределами. Разумеется, максимальное уважительное отношение к Европе, тем более, к тем европейским странам, которые принимают людей.

Я сейчас нахожусь здесь, в Литве, это абсолютно гуманное и абсолютно цивилизованное государство. Я говорю так не потому, что я сейчас здесь.

Я свободный человек свободного мира, поэтому я говорю это от чистого сердца с огромным пиететом, уважением и благодарностью относясь ко всем тем и ко всему тому, что я перечислил.

Всем остальным - экстремистски в данной ситуации настроенным - я буду отвечать очень вежливо, но очень жёстко. И от меня ничего, кроме жёсткости, ждать в этом смысле больше не стоит.

- Российская музыкальная сцена поделилась на тех, кто активно выступает против агрессии России в отношении Украины. Это и вы, и такие группы как «Порнофильмы», "Noize MС", которые тоже сейчас не в России, и много кто еще, некоторые из них в России, некоторые вынуждены были уехать. Например, Борис Гребенщиков уехал, Юрий Шевчук в России, его недавно оштрафовали на 50 000 рублей. Есть те, кто активно топит "за" - такие группы как "Чайф", "СерьГа", "Смысловые галлюцинации" и так далее. А есть те, кто молчит.

Многие сейчас, слушая людей российской культуры, говорят, что может всё прийти к тому, что уже отмолчаться не получится. Нужно будет либо высказаться "за", либо ты попадаешь автоматически в опалу.

Действительно ли по такой траектории сейчас развивается ситуация?

- Это уже достаточно происходит. Больше всего доколёбываются до наиболее успешных и состоявшихся, разумеется. Я до них не доколёбываюсь, но для меня те, кто молчат, не поддерживают ни ту, ни другую сторону, делятся - в общем и грубо - на две категории.

Те, которые не заработали себе на недвижимость за пределами России и на обеспеченную старость, и те, которые заработали. Понятно, что это градация весьма и весьма приблизительна.

Но, с другой стороны, есть конкретные имена, - разумеется, их не буду называть, - которые заработали себе не на одну спокойную старость и которые себе заработали на более, чем комфортное жильё, недвижимость за пределами России.

Сейчас ситуация такова, что весь мир изменился, тем более наш, восточноевропейский, европейский, тем более уж славянский мир сильно-сильно поменялся, просто у людей настала другая жизнь, у украинцев она стала другая, потому что у них раздаются взрывы, люди гибнут.

Жизнь таких, как я, тоже поменялась. Вот я рассказывал про себя, про нас, про маму. Она поменялась не так драматично, но она поменялась, - извините, мы привозили маму полгода по разным безвизовым странам.

А кто-то хочет продолжать жить по-старому, продолжать давать концерты в том же объеме или близком к тому, когда другие живут по-другому. Разумеется, что это вызывает некоторые вопросы.

Обязаны ли они высказываться? Нет, не обязаны. Но обязан ли я молчать по их поводу? Нет, не обязан. Я говорю то, что считаю нужным.

И в данном случае я не хочу ставить себя в какую-то одну логическую колею с теми, кто требует с российской стороны поддержать эту войну. Мне не надо, чтобы они осудили эту войну, но мне кажется, что это обществу надо.

Ты надел на себя эту личину рок-музыканта, условно говоря. Я беру для примера близкий мне жанр. Мы с Сашей Плющевым на его YouTube-канале говорили об этом, мы начали этот разговор в самом-самом начале войны. И я страшно оговорился. Вот, предположим, ты военный. Боже мой, о каких военных сейчас может идти речь, потому что сейчас война.

Окей, хорошо, предположим, что ты пожарный. У тебя такой мундир красивый, у тебя такой ремень с бляхой, она сверкает, девчата на тебя падают, у тебя красивая машина с в-о-о-о-т таким клаксоном.

Эй, дорогой, пожар! Ну-ка давай свою бляху быстренько затянул, шланг в руки – и пошел.

Обязан? Не обязан. Можешь дезертировать с этого фронта.

Не знаю, дают ли пожарные присягу. Их, кстати, в Нью-Йорке очень-очень уважают.

- В Литве пожарные входят в топ-3 по доверию в общества.

- Вот, и это прекрасно. То есть если ты вписался в пожарные, то иди и туши пожар. Если ты не идешь и не тушишь пожар, возможно, пожарный не попадает под трибунал, но отношение к тебе уже такое… Вот такое же у меня отношение к рок-музыкантам, которые молчат.

- Волна запретов в России приведет ли к новому андеграунду?

- Я не думал на эту тему много, потому что я больше думал о том, как будет развиваться русская культура за пределами России, например, здесь в эмиграции.

Да, приведет эта волна к новому андеграунду, среди молодых особенно, среди тех, кто не очень сейчас интересен властям и не сильно преследуем, у которых сейчас не миллионные на YouTube -каналы. Вменяемость как бы налицо.

Опять же я вернусь к нашей в данном разговоре ставшей уже знаковой песне "Я боюсь", потому мы о ней много говорим. Ну это показывает, что люди не такие дураки. Я проиллюстрирую.

Несмотря на то, что в песне "Поколение Z" я поговорил с русскими и с собой в частности (я не отрекаюсь от гражданства и от нашей аудитории как минимум, и от тех людей, которым мы помогаем), но, тем не менее, я поговорил с русскими крайне жёстко.

Но начиная с какого-то момента, я начинаю - опять же аккуратно, опять же следуя, ну на мой взгляд, необходимым нюансам и тонкостям и в хорошем смысле формальностям, - объяснять украинцам, что не все русские такие. И я пишу им – верьте, их намного больше, чем вы себе представляете. Они, конечно, не могут спокойно жить. Они видят и слышат.

И я ещё раз говорю: мы, к сожалению, своими песнями не можем остановить войну. Хотя должны были бы. Должны были бы не мы, "Ногу свело!". Если бы все музыканты спели одну песню, как я говорил, было бы другое общество.

Может быть, и война бы не остановилась, но это было бы другое общество в России, если бы все как один.

Мы не можем остановить войну, но мы можем помогать самоидентифицироваться. И да, это будет приводить к новому искусству.

- Представим, что прошло какое-то время, война закончилась. Ситуация примерно такая, как лет 10 назад. Крым украинский, Россия идёт по своему пути развития, Украина - по своему. Макса Покровского и "Ногу свело!" приглашают выступить и в Россию, и в Украину. Поедете ли и с одинаковым ли месседжем, с одинаковой ли программой?

- Да, поеду и туда, и туда, потому что и там, и там ждут те, кому мы нужны.

Куда поеду в первую очередь, - не знаю. Абсолютно равное отношение. Программа, может, и вообще не будет отличаться. То есть это что - я песню "Украина" исполню в Украине и не исполню в России? Выйду и исполню. Нет, не будет отличаться программа.

Я скажу "привет, Москва!", "привет, Киев!". Я люблю поговорить с аудиторией, но не в том смысле, что долго. Разговоры между песнями у меня минимальные. Конечно, я обращаюсь как-то.

Скажу, наверно, украинцам "дорогие, как я счастлив выступать под мирным небом. Вновь ваша страна цела, и её территориальное единство вернулось к тому, что должно быть". Что-то скажу, конечно. Я даже точно не представляю, что скажу, оно там рождается само. У меня большие ожидания, у меня много тепла.

На позитиве заканчиваю разговор.

У меня нет никаких хороших ожиданий относительно ситуации в России. На мой взгляд, в ближайшие несколько лет она будет развиваться филигранно омерзительно. И пока мы идем только по накоплению мерзости. И именно поэтому мы здесь, я здесь.

И надо прекратить эту истерику с ограничениями. Разбираться кто есть кто - это история очень хорошая. Тут надо очень правильно поступить и прекратить мести всех под одну гребенку. Вот эту историю надо абсолютно, на мой взгляд, прекратить.

У нас в обществе много тех, кто поддерживает Украину, может быть, как-то всё сравняется.

- Мы беседуем с вами в Вильнюсе. Стоит ли здесь ждать вашего концерта в ближайшее время?

- Мы очень-очень серьезно работаем над Европой, мы очень серьезно работаем над Балтией. Я сейчас скажу (не потому, что я здесь в этой студии, а потому что у меня есть серьёзные ожидания от Вильнюса), что мы часть нашей семьи сейчас оставляем здесь на неопределённый срок. Я в Вильнюсе сегодня третий день в своей жизни вообще.

У меня не было никаких плохих ожиданий. Всегда, когда едешь в новое место готов, может быть, к разочарованию. Я просто покорен совершенно Вильнюсом.

Я не хочу громких слов, но не исключено и вполне возможно, что для нас это третья недостающая грань треугольника. Мы достаточно осели в Нью-Йорке, там у нас есть американский состав "Ногу свело", это оригинальный аутентичный состав "Ногу свело", просто он американский, который в случае отсутствия тех же самых пресловутых виз у наших российских пацанов, может лететь из Америки, я имею в виду этот состав.

Все это я говорю потому, что если все тут будет складываться, Вильнюс станет нашим опорным пунктом – где, как не здесь? Я немножко был многословен, отвечая на этот вопрос, потому что у меня пока сейчас очень большие ожидания и от Литвы, и от Вильнюса, и от стран Балтии.