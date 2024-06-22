Лица Висагинаса: город уже не спутник АЭС, но продолжает сам притягивать людей

Максим после того, как ему исполнилось восемнадцать лет, уехал из Висагинаса, оказался в Дании, стал учителем истории и социальных наук. Успел поработать в качестве волонтера даже в Африке, а в родной город Висагинас вернулся несколько лет назад. Сейчас он работает с проектами, направленными на молодежь. По словам Максима, его решение вернуться в родной город стало для многих неожиданностью.

"В Дании хорошо жить, там можно было бы остаться и наверняка было бы достаточно комфортно, но у датчан есть и экономические и человеческие ресурсы делать перемены самим, а в Литве и в особенности в Висагинасе этих рук не хватает, поэтому я чувствую, что могу здесь быть полезным. Я надеюсь, что благодаря тому, что мы делаем для страны и города, люди будут смотреть и на Висагинас и на Литву в целом как на место где можно хорошо жить и если уж и довелось уехать, то будут стремиться сюда вернуться“, – объясняет Максим.