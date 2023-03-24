По мнению либералов, если человек, проверенный разведслужбами, невиновен, даже несмотря на то, что его частная жизнь была нарушена без его ведома, государство обязано должным образом проинформировать его и своевременно уничтожить материалы наблюдения за его частной жизнью.

Новая редакция Закона об криминальной разведке не предусматривает, в течение какого времени разведывательные органы могут не раскрывать лицу информацию о проведенных в отношении него разведывательных действиях.

"Неопределенные временные рамки создают предпосылки для того, что действия криминальной разведки могут продолжаться на протяжении всей жизни человека, за которым следят, и человек, особенно если он вообще ничего не совершил, никогда не узнает, что его право на неприкосновенность частной жизни было нарушено. Своим предложением мы хотим обязать разведслужбы информировать людей, когда их проверяли и почему, и тем самым устранить презумпции злоупотребления полномочиями силовых структур", - поясняет член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, либерал Раймундас Лопата.

Предложение либералов предусматривает, что "право субъектов данных на ознакомление со своими личными данными может быть ограничено полностью или частично до тех пор, пока это необходимо и соразмерно, но не более чем на 5 лет", а также "после прекращения или завершения расследования криминальной разведки, которому разглашение информации могло причинить вред, в течение 30 календарных дней со дня завершения или прекращения расследования криминальной разведки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предлагается создать принцип одного окошка для лиц, желающих узнать, не было ли нарушено их право на неприкосновенность частной жизни. Вместо того, чтобы искать информацию о себе в девяти литовских учреждениях, которые могут проводить действия криминальной разведки, жителям достаточно было бы обратиться в Генеральную прокуратуру.

В ближайший вторник Сейм рассмотрит это предложение парламентской фракции Движения либералов.