Льготы на ремонт бытовой техники не будет

Предусматривающая это поправка к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), зарегистрированная членом парламентской фракции Социал-демократической партии Линасом Йонаускасом, не получила поддержку Сейма. За нее во вторник проголосовали 57 членов Сейма, против – 15, воздержались 53 парламентария. Парламентарии окончательно не отклонили эту инициативу и вернули ее инициаторам на доработку.

В настоящее время ремонт этих предметов облагается стандартным 21-процентным тарифом НДС.

Члену Сейма Л. Йонаускасу не удалось убедить коллег, что такая льгота по НДС не только будет способствовать устойчивому использованию вещей, но и позволит людям экономить, будет поощрять малый бизнес.

"В случае узаконения льготного НДС на ремонт предметов будут созданы более благоприятные условия для более длительного использования предметов, их ремонта, что поможет не только уменьшить количество отходов, количество парниковых газов, выделяемых при производстве новых и утилизации старых вещей, но и позволит создать рабочие места, сохранить старые ремесла, а жителям Литвы – сэкономить на ремонте бытовой и электронной техники, обуви, галантереи, часов, одежды и текстили для дома, мебели, детских игрушек, велосипедов, электросамокатов", - сказал Л. Йонаускас.

По словам парламентария, льготы по НДС на ремонт велосипедов, обуви, изделий из кожи, одежды, бытовой текстили и других предметов уже не один год применяются в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Польше, Мальте, Нидерландах, Словении, Швеции, Португалии.

В настоящее время в Законе о налоге на добавленную стоимость предусмотрено, что льготный 5-процентный тариф налога на добавленную стоимость в размере применяется только на устройства технической помощи для инвалидов и их ремонт.