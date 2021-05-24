aA
Группы в детских садах летом можно объединять. Такое решение подписал глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис. Новый порядок вступил в силу 21 мая 2021 года.
Vaikų darželis
Vaikų darželis
© Autorių nuotr.

"Изменение порядка имеет особое значение для детских садов в летний период, когда сады посещает меньше детей, и начинается сезон отпусков", – сказал вице-министр Рамунас Скауджюс.

Если работников в детском саду достаточно, то дети должны посещать свои группы, сказано в сообщении.

Группы должны работать так, чтобы дети из разных групп не контактировали. Новые группы должны объединять не меньше чем на две недели. Воспитатели в течение дня могут работать только в одной группе.

Последнее правило не распространяется на привитых или переболевших COVID-19 воспитателей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому (48)

Литовский рынок труда может превратиться в якорь,...

Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" (46)

В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера,...

Aleksandras Lukašenka

Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры: истребитель сопровождал нас до Минска, а потом до границы Литвы (160)

Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры задержанного...

В Литве приглашают на вакцинацию жителей старше 35 лет (9)

В Литве с 24 мая на вакцинацию приглашают жителей из...

The Insider: Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске (90)

Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не...