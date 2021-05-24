"Изменение порядка имеет особое значение для детских садов в летний период, когда сады посещает меньше детей, и начинается сезон отпусков", – сказал вице-министр Рамунас Скауджюс.

Если работников в детском саду достаточно, то дети должны посещать свои группы, сказано в сообщении.

Группы должны работать так, чтобы дети из разных групп не контактировали. Новые группы должны объединять не меньше чем на две недели. Воспитатели в течение дня могут работать только в одной группе.

Последнее правило не распространяется на привитых или переболевших COVID-19 воспитателей.