"Изменение порядка имеет особое значение для детских садов в летний период, когда сады посещает меньше детей, и начинается сезон отпусков", – сказал вице-министр Рамунас Скауджюс.
Если работников в детском саду достаточно, то дети должны посещать свои группы, сказано в сообщении.
Группы должны работать так, чтобы дети из разных групп не контактировали. Новые группы должны объединять не меньше чем на две недели. Воспитатели в течение дня могут работать только в одной группе.
Последнее правило не распространяется на привитых или переболевших COVID-19 воспитателей.
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