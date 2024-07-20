2024.07.20 11:29

Летом Содра особенно тщательно наблюдает за больными

 
ru.DELFI.lt
Фонд социального страхования „Содра“
Фонд социального страхования „Содра“

Летом Фонд социального страхованияСодра“ очень тщательно наблюдает за больными, чтобы убедиться, не злоупотребляют ли они больничными листами, сообщает портал madeinvilnius. Говорят, все еще бывают случаи, когда люди просто берут так называемый бюллетень и проводят дни не на больничной койке, а на берегу моря, в поездках или просто на вечеринках.

Более подробно о том, как Содра ловит таких умников и что им грозит, комментирует представитель Содры Малгожата Козич.

— Почему нельзя совмещать отпуск с бюллетенем?

— Существуют установленные правила нетрудоспособного периода. С ними врач также знакомит больного. Не разрешается развлекаться, участвовать в общественных мероприятиях, работать, учиться контактным способом, употреблять одурманивающие вещества, алкоголь. Вообще говоря, мы не должны вести себя таким образом, чтобы ухудшать свое здоровье или создавать для себя какой-то риск.

— Как Содра узнает о том, что такие пациенты развлекаются или отдыхают?

отпуск

— Обычно мы узнаем это из жалоб, например, от соседей, работодателей или других людей из окружения, которые видят и подозревают, что, возможно, человек неправильно использует это время.

— Что предпринимается, если Содра получит сигналы о том, что человек пока не работает уехал, например, полежать на пляже?

— Чаще всего такого человека приглашают на врачебную консультативную комиссию, которая определяет, действительно ли он болен и нужно ли продлевать ему нетрудоспособность. Но опять же статистика такова, что около 70 % человек, приглашенных на эту комиссию, выздоравливают еще до ее посещения и справка о нетрудоспособности уже закрыта.

— Считаете ли вы это проблемой? Как часто люди злоупотребляют больничными?

— Есть случаи злоупотреблений, но масштабы не очень большие. Например, людей, выезжающих за границу, просят вернуть пособие по болезни. Постоянно в качестве профилактики напоминаем, что если вы уже заболели, то лучше переболеть.

— Если человек едет в Шенгенскую зону, никто нигде не проверяет его документы, не садится в самолет, не выкладывает фотографии в соцсети. Таким образом, воспользовавшись бюллетенем, он получает деньги от государства и экономит свой отпуск. Может быть, это хороший план?

— Это вопрос совести. Передвижение внутри Шенгенской зоны может контролироваться не так жестко, как за пределами Шенгенской зоны. Кроме того, ни Содра, ни какое-либо другое учреждение не может ограничивать передвижение людей. Но часто случается, что люди сами выдают себя, а потом им приходится возвращать пособие по болезни.

— Какие наказания предусмотрены и какое влияние это окажет на будущие вопросы с нетрудоспособностью?

— В Содре не очень строго — нет никаких дополнительных взысканий, штрафов или черных списков. Все происходит так – если пособие по болезни еще не начислено, значит, оно не начисляется. А если оно уже было назначено и принято решение, что человек получил его необоснованно, то пособие обязаны вернуть.

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