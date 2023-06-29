Лето в Тракае: платные парковки во дворах и дорогие кибинай

Внимание приезжающих в Тракай в первую очередь приковывают знаки стоянки около въездов во дворы в частные дома. Жители этих домов машут табличками и приглашают оставить машину у них во дворе.

"Проехав дальше, вы не найдете места для парковки. Поставьте машину у нас в нашем дворе и будете спокойны. Посмотрите. Цена – 5 евро в день. Дешевле не найдете", – говорит пожилая женщина.

Однако таких зазывал здесь не один, подальше от центра стоянка в частном дворе обойдется в 2-5 евро.

В выходные в Тракае ждет масса развлечений – катание на лодках, катамаранах, яхтах, катерах. Цена на катамараны в основном – 10 евро в час. На вопрос, будет ли скидка, если возьмем на 3 ч. хозяин ответил: "Приезжайте в рабочий день, сделаем скидку, а в выходной – основной наш заработок, скидок не будет".

Однако подальше от замка около парка с качелями катамараны сдают по 7 евро в час.

Сап борд также обойдется в 10 евро в час, но некоторые предприниматели предлагают ее за 15 евро, если берешь на два часа.