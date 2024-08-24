2024.08.24 07:26

Лето уходить не спешит: после жарких выходных – хорошие новости

 
ru.DELFI.lt

В выходные в Литве установится по-летнему жаркая погода. Ее обусловит антициклон.

Зона высокого атмосферного давления не допустит образования дождевых облаков, поэтому дождей не будет. На большей части страны воздух прогреется до 25–29, местами до 30 градусов. Правда, на западе будет всего 22–24 градуса тепла.

В воскресенье ночью без осадков. Будет малооблачно, местами ясно. Ночью ожидается 14–19, местами 11–13 градусов тепла.

В воскресенье днем на западе страны пройдут небольшие дожди, местами прогнозируют грозы. В воскресенье будет очень жарко. Воздух прогреется до 27–32 градусов тепла.

В начале следующей недели будет по-летнему тепло, местами пройдут небольшие дожди.

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