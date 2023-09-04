Лето уходить не спешит: днем будет 20-25 градусов тепла

В Вильнюсе в понедельник без осадков, днем будет 20–22 градуса тепла.
Во вторник ночью ожидается переменная облачность, у моря возможны небольшие дожди. Температура опустится до 11–16 градусов тепла, на юго-востоке страны, где облаков будет меньше всего, местами температура опустится до 8–10 градусов.
Во вторник днем на северо-западе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. На юго-востоке будет солнечно, вероятность осадков невелика. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.
В среду центр антициклона сместится к центральной части Балтии. Ночью вероятность осадков невелика, а днем местами возможны небольшие дожди. Ночью будет 11–16, днем до 19–24 градусов.
В четверг антициклон установится над Литвой. Будет солнечно и сухо, осадков не ожидается. Ночью будет 7–12 градусов тепла, теплее будет лишь над Куршской косой. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов, на юго-западе может быть еще теплее.
Согласно прогнозам, зона высокого давления в Литве сохранится и в выходные дни. Будет сухо, тепло и спокойно.