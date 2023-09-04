04 сентября 2023 г. 08:52

Лето уходить не спешит: днем будет 20-25 градусов тепла

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В понедельник в Литве погоду обусловит северо-восточная часть антициклона. Ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе, возможны небольшие дожди. Днем будет 19–24 градуса тепла, теплее всего будет в центральной части Литвы.

В Вильнюсе в понедельник без осадков, днем будет 20–22 градуса тепла.

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, у моря возможны небольшие дожди. Температура опустится до 11–16 градусов тепла, на юго-востоке страны, где облаков будет меньше всего, местами температура опустится до 8–10 градусов.

Во вторник днем на северо-западе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. На юго-востоке будет солнечно, вероятность осадков невелика. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В среду центр антициклона сместится к центральной части Балтии. Ночью вероятность осадков невелика, а днем местами возможны небольшие дожди. Ночью будет 11–16, днем до 19–24 градусов.

В четверг антициклон установится над Литвой. Будет солнечно и сухо, осадков не ожидается. Ночью будет 7–12 градусов тепла, теплее будет лишь над Куршской косой. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов, на юго-западе может быть еще теплее.

В пятницу Литва понемногу перейдет в более теплую часть антициклона. Осадков не ожидается. Ночью будет 7–12, у моря 13–15 градусов тепла. Днем везде воздух прогреется до 20–25 градусов, за Неманом о в южной части Жемайтии будет еще теплее.

Согласно прогнозам, зона высокого давления в Литве сохранится и в выходные дни. Будет сухо, тепло и спокойно.

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