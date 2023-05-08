Лето придет раньше: у синоптиков есть хорошие новости

По словам синоптика, в ближайшие дни еще будут фиксировать заморозки.

"Может не такие сильные, как в выходные, но до середины недели заморозки прогнозируют. Во вторник в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов. Но со среды они уже должны быть только на поверхности земли, правда, будут фиксироваться на большей части территории страны. В четверг заморозки ожидаются только местами", – сказала Далинкявичюте.

Она заметила, что погода на этой неделе будет как в минувшие выходные – солнечная и приятная, без осадков. "Ожидается несильный ветер. Правда, в среду днем ветер начнет усиливаться и достигнет скорости 8–13 м/с. В четверг днем тоже будет ветрено. Ночью он немного успокоится", – прогнозировала синоптик.

Воздух на этой неделе будет постепенно прогреваться.

"В понедельник 12-17 градусов. Во вторник будет немного теплее – 13–18 градусов тепла. В среду воздух прогреется еще больше - до 14–19 градусов. В четверг может быть до 20 градусов тепла – в среднем ожидается 15–20 градусов выше нуля", – сказала Далинкявичюте.

В выходные температура будет похожей, возможны небольшие осадки.

"Но если и будут идти дожди, то лишь местами и небольшие", – прогнозировала синоптик.