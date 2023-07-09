Лето по-прежнему будет радовать нас теплом, однако обещают дожди с грозами

Будет дуть северо-западный, северный ветер. Во время грозы ветер усилится до 14 м/с. Днем будет 21–25 градусов тепла, на юге местами до 26 градусов.

В понедельник будет по-летнему тепло, однако дождь напомнит о себе. Небольшие дожди местами пройдут и ночью и днем. Днем местами возможны грозы. Ночью будет 9–14, на Куршской косе 15–17 градусов тепла. Днем будет 21–25 градусов.