2024.09.18 07:04

Лето не уходит: синоптики рассказали, когда возможны перемены

 
ru.DELFI.lt
Neries pakrantėje besiilsintys vilniečiai
Neries pakrantėje besiilsintys vilniečiai
ФОТО: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В среду в Литве будет по-летнему тепло.

Литва будет находиться под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Небо будет ясным.

Температура будет летней. Во многих районах воздух прогреется до 22–26 градусов тепла, местами до 27 градусов выше люди.

В ночь на четверг также без осадков. Небо будет ясным, местами появится туман. Ночью будет 8–13, на Куршской косе 14–16 градусов тепла.

В четверг днем без дождя, будет 21–26 градусов тепла.

Летняя погода продержится до конца недели, только в воскресенье появится небольшая вероятность осадков, станет немного прохладнее.

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