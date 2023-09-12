Лето не сдается: в Литве установлен еще один температурный рекорд

"В Друскининкай 12 сентября воздух прогрелся до 28,9°C. Прежний рекорд тоже был зафиксирован в Друскининкай, 7 лет назад (в 2016 г) в этот день было 28,3°C", – сообщают синоптики.

По их словам, это уже 10-ый рекорд, установленный в этом году.

"В 2022 году было побито 13 рекордов, а в 2021 г – шесть", – сообщили представители ЛГМС. И это еще не конец.

"Воз,можно, еще один сюрприз преподнесет 13 сентября, прогнозируют, что в этот день воздух прогреется до 24–29 градусов. Нынешний рекорд 13 сентября - 28,4°C (установлен в Вильнюсе в 1959 г)", – сообщают синоптики.

"Вообще, метеорологическая осень начинается примерно с началом равноденствия, значит, пока продолжается метеорологическое и астрономическое лето. Да, это типично летняя жара", – сказала ранее синоптик Тереса Каунене.

Однако похолодание ждет в ближайшее время. Например, в четверг будет всего 18 градусов тепла.

По словам собеседницы, понадобятся ли куртки, будет зависеть от людей.