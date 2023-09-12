Лето не сдается: в Литве установлен еще один температурный рекорд

 
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Vilnius
Vilnius
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС) во вторник во второй половине дня сообщила, что лето не отступает. Согласно предварительным данным, зафиксирован новый температурный рекорд 12 сентября.

Друскининкай 12 сентября воздух прогрелся до 28,9°C. Прежний рекорд тоже был зафиксирован в Друскининкай, 7 лет назад (в 2016 г) в этот день было 28,3°C", – сообщают синоптики.

По их словам, это уже 10-ый рекорд, установленный в этом году.

"В 2022 году было побито 13 рекордов, а в 2021 г – шесть", – сообщили представители ЛГМС. И это еще не конец.

"Воз,можно, еще один сюрприз преподнесет 13 сентября, прогнозируют, что в этот день воздух прогреется до 24–29 градусов. Нынешний рекорд 13 сентября - 28,4°C (установлен в Вильнюсе в 1959 г)", – сообщают синоптики.

"Вообще, метеорологическая осень начинается примерно с началом равноденствия, значит, пока продолжается метеорологическое и астрономическое лето. Да, это типично летняя жара", – сказала ранее синоптик Тереса Каунене.

Однако похолодание ждет в ближайшее время. Например, в четверг будет всего 18 градусов тепла.

По словам собеседницы, понадобятся ли куртки, будет зависеть от людей.

"Наверное, вечером захочется набросить куртку, особенно из-за ветра. В четверг день будет достаточно ветреный, будет дуть холодный северный, северо-западный ветер, но ведь летом в Литве мы тоже иногда надеваем теплую одежду", – сказала Каунене.

По ее словам, дождей в четверг не должно быть.

"В четверг осадки возможны только на востоке страны, на западе – ясно, но ветрено", – поделилась она прогнозом.

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