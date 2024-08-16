Лето не отступает: оно будет не только жарким, но и неспокойным

В ближайшие дни Литва окажется в зоне повышенного давления, что приведет к достаточно солнечной и сухой погоде. В пятницу утром температура была около 12-17 градусов. Только на берегу моря было немного теплее. Вчера вечером там было довольно тепло, а утро выдалось немного теплее, чем в остальной части страны.
В пятницу также местами пройдет небольшой дождь, местами возможны грозы. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Самая высокая температура воздуха в пятницу днем достигнет 25, а местами даже 30 градусов. На берегу моря потеплеет до чуть более прохладных - 22-24 градусов.
Выходные порадуют прекрасной погодой
И эти выходные обещают пройти без существенных изменений погоды. Будет тепло, местами даже жарко.
В субботу и ночью, и днем местами пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах также возможны грозы. Ночью и утром ожидается туман. Самая низкая температура воздуха составит около 12-17 градусов. Ветер - слабый, западный, юго-западный. Днем станет сильнее. Самая высокая температура достигнет 24-29 градусов в выходные дни. На берегу моря вы традиционно почувствуете охлаждающий эффект моря. Ожидается, что в воскресенье будет также. Местами освежат кратковременные дожди, возможны грозы, по-прежнему будет тепло.
В начале следующей недели местами пройдет небольшой дождь, но погода по-прежнему будет теплой и безветренной.
Жара в Литве уже не удивляет
Климатолог Донатас Валюкас пояснил, что в Литве из-за изменения климата значительно увеличилось количество жарких дней, когда температура превышает 30 градусов.