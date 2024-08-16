Лето не отступает: оно будет не только жарким, но и неспокойным

В ближайшие дни Литва окажется в зоне повышенного давления, что приведет к достаточно солнечной и сухой погоде. В пятницу утром температура была около 12-17 градусов. Только на берегу моря было немного теплее. Вчера вечером там было довольно тепло, а утро выдалось немного теплее, чем в остальной части страны.