Лето на календарь не смотрит: синоптики рассказали, сколько еще продержится жаркая погода

Осадков не ожидается. Небо будет ясным. Только на западе страны местами возможны небольшие облака. Будет дуть прохладный ветер. Однако температура будет высокой - 25–29 градусов тепла, а на юго-западе местами и 30 градусов выше нуля.

В пятницу Литва останется в зоне действия антициклона. Ночью небо будет ясным. Без осадков. В большинстве районов будет 11–16 градусов тепла, у моря еще теплее - около 18 градусов.

В пятницу днем ситуация останется похожей. Будет сухо и ясно. Днем усилится ветер (5–10 м/с). Будет немного прохладнее, чем в предыдущие дни - 22–27 градусов тепла.