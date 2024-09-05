2024.09.05 07:14

Лето на календарь не смотрит: синоптики рассказали, сколько еще продержится жаркая погода

 
ru.DELFI.lt
Karštis sostinėje
Karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг по-прежнему будет жарко, солнечно и без осадков. Погоду обусловит зона высокого атмосферного давления.

Осадков не ожидается. Небо будет ясным. Только на западе страны местами возможны небольшие облака. Будет дуть прохладный ветер. Однако температура будет высокой - 25–29 градусов тепла, а на юго-западе местами и 30 градусов выше нуля.

В пятницу Литва останется в зоне действия антициклона. Ночью небо будет ясным. Без осадков. В большинстве районов будет 11–16 градусов тепла, у моря еще теплее - около 18 градусов.

В пятницу днем ситуация останется похожей. Будет сухо и ясно. Днем усилится ветер (5–10 м/с). Будет немного прохладнее, чем в предыдущие дни - 22–27 градусов тепла.

В выходные теплая погода останется. Вероятность дождя невелика, температура останется достаточно высокой. По ночам будет 10–15 градусов, у моря немного теплее. Днем будет 23–28 градусов тепла.

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