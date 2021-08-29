aA
В воскресенье погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. День будет пасмурным по всей стране, только местами будет ясно. Во многих районах ожидается кратковременный дождь. Только в восточных регионах страны будет более сухо. Ветер будет неустойчивый, слабый. В течение дня воздух будет медленно нагреваться, во многих местах температура будет колебаться в пределах 17-20, а в некоторых районах поднимется до 22 градусов.
Лето будем провожать с зонтами: в некоторых частях Литвы заметно похолодает
© DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник вечером по-прежнему останемся под воздействием циклона, поэтому дождя не избежать. Ветер слабый северо-восточный. Ночь будет тихой, поэтому где-то сформируется туман. Температура воздуха упадет до 10-15 градусов. Прохладнее всего будет в восточной части страны - до 10-12, а теплее будет у моря - около 14 градусов.

Статьи по теме:
Климатолог рассказал, каким будет начало сентября в Литве  (3)
Новейший прогноз: погода улучшится только после выходных

Понедельник будет дождливым. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер не изменит направление, 8-13 м / с. День будет прохладнее, а воздух прогреется до 16-21 градуса. Холоднее всего будет на восточной окраине страны - 16-18, а в других местах температура будет колебаться в пределах 19-21 градуса.

Во вторник дождь не уйдет, пройдет по всей стране. Ночью будет теплее - около 12-17, а днем ​​будет прохладнее - до 14-19 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Климатолог рассказал, когда в Литву придет осень (6)

"Не только завершается климатологическое лето, но и...

TOP новостей

Профессор: уже сейчас мы видим начало четвертой волны пандемии (9)

Половина жителей Литвы получила обе дозы вакцины от...

Виктор Воронцов. Уже нет смысла уезжать в Германию, чтобы зарабатывать 1500 евро. Делайте карьеру в Литве! (43)

У меня есть контакт в фейсбуке, отличный человек,...

Не забывать об оккупации. Что может изменить Крымская платформа (42)

Сегодня любое рекламное агентство, которое решило...

Йонас Милюковас. Мифы о вакцинации (8)

Очень часто убеждения пациентов в отношении прививок...

Года Мантиене. "Кто их такими воспитал?!" (2)

Мать продает квартиру, чтобы помочь дочери купить жилье...