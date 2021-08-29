Лето будем провожать с зонтами: в некоторых частях Литвы заметно похолодает

В понедельник вечером по-прежнему останемся под воздействием циклона, поэтому дождя не избежать. Ветер слабый северо-восточный. Ночь будет тихой, поэтому где-то сформируется туман. Температура воздуха упадет до 10-15 градусов. Прохладнее всего будет в восточной части страны - до 10-12, а теплее будет у моря - около 14 градусов.

Понедельник будет дождливым. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер не изменит направление, 8-13 м / с. День будет прохладнее, а воздух прогреется до 16-21 градуса. Холоднее всего будет на восточной окраине страны - 16-18, а в других местах температура будет колебаться в пределах 19-21 градуса.

Во вторник дождь не уйдет, пройдет по всей стране. Ночью будет теплее - около 12-17, а днем ​​будет прохладнее - до 14-19 градусов.