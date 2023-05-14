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Жители Вильнюса охотно воспользовались призывом синоптиков насладиться исключительно приятной погодой выходных. Жара более 20 градусов манила людей подальше от дома: такого количества людей столичные пляжи в этом сезоне еще не видели.
Летняя жара привлекла жителей Вильнюса на пляжи: некоторые осмелились раздеться
© DELFI / Orestas Gurevičius

Компания Grinda сообщила чуть ранее, что летний сезон обычно объявляется 1 июня. До этого информация о качестве воды еще не публиковалась, но это не помешало жителям Вильнюса насладиться теплом у водоемов и позагорать в субботу.

В этом году первый пляж Валакампяй впервые удостоен специального символа – "Голубого флага". Это высшая международная марка качества пляжей, признанная во всем мире.

В этом году международного сертификата "Голубой флаг" удостоены общественные пляжи Бальсис (Зеленые озера), Жирмунай и первый пляж Валакампяй в Вильнюсе – и это единственные пресноводные пляжи в Литве, удостоенные такой высокой международной награды.

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