24 июня 2023 г. 09:00

Летняя погода не уйдет: будет тепло, местами пройдут кратковременные дожди

 
ru.DELFI.lt
Smiltynės paplūdimys
Smiltynės paplūdimys
ФОТО: DELFI

В субботу погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце.

Почти повсюду без осадков, лишь местами пройдут небольшие дожди. После обеда будет 23-27 градусов тепла, только у моря будет прохладнее, до 20-22 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье без осадков. Будет 10-15 градусов тепла.

В воскресенье днем с востока придет зона низкого давления. После обеда появятся облака, возможны небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 22-27 градусов, у моря будет 19-21 градус тепла.

В ночь на понедельник будет малооблачно, лишь местами возможны небольшие осадки, местами с грозами. Ночью будет 10-15, днем 21-26 градус тепла.

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