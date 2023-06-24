Летняя погода не уйдет: будет тепло, местами пройдут кратковременные дожди

Почти повсюду без осадков, лишь местами пройдут небольшие дожди. После обеда будет 23-27 градусов тепла, только у моря будет прохладнее, до 20-22 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье без осадков. Будет 10-15 градусов тепла.

В воскресенье днем с востока придет зона низкого давления. После обеда появятся облака, возможны небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 22-27 градусов, у моря будет 19-21 градус тепла.