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Долгожданный дождь прошел в Вильнюсе в разгар мероприятий Ночи культуры 2023. Собравшиеся на мероприятия люди спешили прятаться от дождя.
Летний дождь расстроил планы вильнюсцев
© ELTA / Josvydas Elinskas

Дождь в Вильнюсе был достаточно сильным, на проспекте Гедиминаса образовалась большая лужа.

Liūtis apsėmė Gedimino pr. sankryžą, skaitytojos Kristinos nuotr.
Liūtis apsėmė Gedimino pr. sankryžą, skaitytojos Kristinos nuotr.

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