Летнего тепла в Литве придется подождать

После мрачной ночи днем ожидаются небольшие прояснения, больше прояснений будет на западе и на юге страны. Во многих районах возможны небольшие осадки, местами с грозами. Наибольшая вероятность дождя ждет на севере и в центре Литвы. Будет дуть сильный западный ветер, местами порывы достигнут 15 м/с. Особого тепла не будет – во многих районах ожидается всего 13-18 градусов тепла, местами на юге чуть теплее.
В ночь на среду ненадолго установится зона высокого давления. Будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 4-9 градусов тепла.
В среду днем с юго-запада придет еще один циклон. Ожидаются кратковременные осадки, местами сильные, с грозами. В первый день лета станет немного теплее – будет 16-21 градус тепла.
Вторая половина недели также будет дождливой, а летнего тепла придется подождать.
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