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В среду днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Начиная с западных районов, пойдут дожди.
Летнее тепло в Литве не задержалось: вернулись прохлада и ветер
© DELFI / Karolina Pansevič

После обеда в центральной части Литвы ожидаются сильные осадки, с грозами. Во время грозы возможны порывы ветра до 15 м/с. Днем будет 18–23 градуса тепла, на востоке на пару градусов больше, а у моря всего 15–17 градусов выше нуля.

В четверг ночью атмосферный фронт пройдет над центральными и восточными районами страны. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные, с грозами. После дождя на западе местами прогнозируют туман. Ночью будет 6–11 градусов тепла.

В четверг днем будет больше осадков, однако время от времени все же будут идти дожди, местами с грозами. Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 13–18 градусов тепла.

В пятницу ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем, после обеда, ожидаются грозы. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Ночью будет 6–11 градусов тепла, днем всего 12–17 градусов.

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